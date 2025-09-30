동아일보

성남 분당 야탑·이매동 11개 단지 고도제한 완화

최고 48층까지 재건축 가능

성남시 제공
경기 성남시는 국방부가 서울공항 인근 비행안전구역을 변경 고시함에 따라 분당구 야탑·이매동 일부 지역의 고도 제한이 완화됐다고 30일 밝혔다.

완화 대상은 △탑마을 선경·대우 △아름마을 태영·건영·한성·두산·삼호·풍림·선경·효성 △이매촌 진흥 등 11개 단지다. 일부 아파트는 동별 위치에 따라 종전보다 5~21층 더 높게, 최고 48층까지 재건축이 가능해졌다.

예를 들어 16층 규모인 탑마을 선경아파트는 20층 이상으로, 25층 규모인 아름마을 효성아파트는 40층 이상으로 재건축할 수 있다. 같은 단지라도 동별 위치에 따라 건축 허용 높이가 달라질 수 있어, 실제 적용 범위는 국방부 홈페이지에서 반드시 확인해야 한다.

성남시는 이번 조정이 2013년 서울 잠실 롯데월드타워 건축 당시 동측 활주로 각도를 2.71도 변경했음에도 고도 제한 규제가 그대로 유지돼 온 것을 현실화한 것이라고 설명했다.

신상진 성남시장은 “그동안 자체 용역을 통해 마련한 고도 제한 완화 방안 5가지를 지속적으로 국방부에 건의해 왔는데, 이번 조정은 그 노력의 성과”라며 “야탑·이매 일부 지역의 고도 제한이 완화돼 주민 재산권 회복과 정비사업 추진에 탄력이 붙게 될 것”이라고 말했다.

조영달 기자 dalsarang@donga.com
