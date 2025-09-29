‘솔로지옥’ 차현승, 백혈병 투병…“삶이 한순간에 멈췄다”

차현승 인스타그램 갈무리

차현승은 ‘백혈병으로 잠시 쉬어갑니다’라는 제목의 영상을 유튜브에 올리기도 했다. 그는 “항암 치료를 하면 불임 가능성이 높다고 한다”며 “정자 보관을 먼저 해야 한다고 해서 했다”고 했다. 그러면서 “조만간 머리도 밀어야 한다”고 덧붙였다.