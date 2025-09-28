‘잇단 고장’ 한강버스, 결국 한 달간 승객탑승 중단한다

서울시가 29일부터 한 달간 ‘한강버스’의 일반 승객 탑승을 전면 중단한다. 무승객 시범운항만 하면서 최근 거듭된 고장 문제 등을 점검할 예정이다.
서울시는 28일 “한강버스의 성능 고도화와 안정적 운항을 위해 한 달 동안 실제 승객을 태우지 않고 시범운항을 반복하기로 했다”고 밝혔다. 한강버스는 지난 18일 첫 운항을 시작했지만 열흘 동안 방향타 이상, 전기 계통 미세 결함 등 크고 작은 장애가 발생해 운항을 멈추는 상황이 이어졌다. 반복된 결함을 조기에 점검하고 장기적으로 안정성을 확보하기 위해 이 같은 결정을 내렸다는게 서울시의 설명이다.
시는 무승객 시범운항 기간 선체와 방향타, 전기·기계 계통의 통합 성능을 최적화하고, 제작사와 협업해 문제 재발 가능성을 사전에 차단하는 데 집중할 계획이다. 운항 및 정비 인력의 숙련도를 높이기 위한 실습도 병행한다. 한달 뒤 운영 재개일은 아직 정해지지 않았다.
이미 기후동행카드에 5000원을 추가해 한강버스 정기권을 구매한 시민은 전액 환불받을 수 있다. 환불 절차는 티머니 홈페이지와 모바일 앱, 문자 메시지 등을 통해 개별 안내된다. 서울시는 “시민 불편을 최소화하기 위해 한강버스 웹사이트와 카카오맵 등 모빌리티 앱에서 실시간으로 운항 중단 사실과 대체 교통편 정보를 안내하고, 전화 상담도 병행할 것”이라고 설명했다.
서울시는 이번 시범운항에서 수집한 데이터를 토대로 연말까지 운항 안전성을 검증하고 향후 서비스 개선에 반영할 계획이다. 시는 향후 친환경 전기·하이브리드 선박 추가 투입, 배차 간격 단축, 출항 시간 조정 등도 검토 중이다. 또 초기 10일간 운항에서 접수된 시민 불편 사례와 건의사항을 분석해 탑승·환승 편의성을 높이고 안내 체계도 보완할 방침이다.
