‘케데헌’ 배경 서울 남산서 전북 매력 알렸다

관광 팝업 스토어 운영… 특산품 홍보
전북도는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주요 배경인 서울 남산타워에서 19∼21일 사흘간 관광 팝업 스토어를 운영했다고 밝혔다. 전북도와 14개 시군은 전북의 다양한 관광자원과 지역별 매력을 널리 알리기 위해 이번 행사를 기획했다.
태권도에 퓨전 국악 더한 공연도 마련
전북도와 14개 시군은 행사장에서 각 지역을 대표하는 관광명소와 특산품을 소개하는 홍보 부스를 운영했다. 지역의 기념품은 물론이고 전북도 관광기업지원센터와 협업해 준비한 전통 공예품, 꼬마 갓, 마그넷 막걸리 키트 등 기념품도 선보였다.
전주대 싸울아비 태권도팀과 퓨전국악 그룹 ‘센티멘탈로그’가 함께하는 공연도 선보였다. 태권도의 역동적인 움직임과 퓨전 국악의 감미로운 선율은 방문객의 눈과 귀를 사로잡았다고 전북도 관계자는 설명했다.
대형 윷놀이, 전북 관광지도 퍼즐 맞추기, 전통 한복 체험 등 다양한 이벤트가 진행돼 방문객의 흥을 돋웠다. 전북도는 소셜네트워크서비스(SNS) 구독 이벤트와 참관객 대상 경품 행사도 진행해 전북의 매력을 알렸다.
이정석 전북도 문화체육관광국장은 “전북이 대한민국을 대표하는 관광지로 자리매김할 수 있도록 국내외에서 다양한 홍보와 마케팅을 이어 가겠다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
