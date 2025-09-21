동아일보

한학자 총재 22일 구속 갈림길…王 새긴 돈다발 尹에 전달 가능성

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 21일 16시 44분

코멘트

글자크기 설정

신도 1만여 명, 국힘당원 조직적 가입 여부도 확인

불법 정치 자금 제공 혐의를 받는 한학자 통일교 총재가 17일 오후 서울 종로구 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에서 나오고 있다. 2025.9.17/뉴스1 ⓒ News1
크게보기
불법 정치 자금 제공 혐의를 받는 한학자 통일교 총재가 17일 오후 서울 종로구 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에서 나오고 있다. 2025.9.17/뉴스1 ⓒ News1
통일교의 윤석열 정부 정·관계 로비 의혹 정점으로 지목된 통일교 한학자 총재가 22일 구속 갈림길에 선다. 김건희 특검(특별검사 민중기)이 16일 국민의힘 권성동 의원을 구속한 데 이어 한 총재 신병까지 확보하게 되면 윤석열 전 대통령 부부를 겨냥한 특검 수사도 탄력이 붙을 것으로 전망된다.

서울중앙지법은 22일 오후 1시 30분 한 총재에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다. 한 총재는 윤영호 통일교 전 세계본부장(구속 기소)과 공모해 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 또, 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨(구속 기소)를 통해 김건희 여사(구속 기소)에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 적용됐다. 이밖에도 김 여사에게 건넬 목걸이와 가방 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 전 본부장에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받고있다.

특검은 권 의원에게 건네진 불법 정치자금이 윤 전 대통령 부부에게 전달된 것으로 보고 수사를 이어가고 있다. 윤 전 본부장이 2022년 1월 5일 권 의원에게 전달한 ‘관봉권’ 형태의 현금 1억 원 중 절반인 5000만 원이 든 상자 포장지에 임금을 뜻하는 ‘왕(王)자’가 자수로 새겨진 사실을 파악했다고 한다. 특검은 이 돈이 당시 대선 후보였던 윤 전 대통령에게 흘러간 게 아닌지 의심하고 있다. 윤 전 대통령은 대선후보 당시인 2021년 10월 손바닥에 왕 자를 적고 경선 TV토론회에서 나서 논란이 된바 있다.

국민의힘 당원명부 관리업체 압수수색으로 통일교 신도로 추정되는 당원 11만여 명의 명단을 확보한 특검은 이중에서 1만여 명이 한 총재의 지시로 조직적으로 당원으로 가입한 게 아닌지 확인하고 있다.

#한학자 총재#통일교#권성동#김건희#특검 수사
송유근 기자 big@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스