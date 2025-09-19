만취女 끌고 모텔로…시민 신고로 1분만에 성폭행 막았다

강남 클럽에서 만취한 여성을 모텔로 데려가려던 남성들이 시민의 신고 덕분에 현장에서 체포됐다. 신고자는 “여럿이 여성을 끌고 가 수상했다”고 판단해 112에 즉시 신고했다고 전했다.
18일 채널A 보도에 따르면 사건은 11일 오전 서울 송파구의 한 모텔에서 발생했다. 경찰은 남성 3명을 특수강간 미수 혐의로 현장에서 체포했다.
■ CCTV에 찍힌 장면은?
사건의 시작은 강남의 한 클럽이었다. 남성들과 여성은 클럽에서 만나 인근 식당에서 술을 마셨다. 여성은 술에 취해 정신을 잃었고, 남성들은 이를 틈타 택시로 송파구 모텔로 이동했다.
CCTV에는 여성을 부축하듯 손을 잡고 걷는 한 남성의 모습이 담겼다. 그는 여성을 먼저 객실로 데리고 들어갔고, 곧이어 모텔 입구에서 대기하던 나머지 두 명도 차례로 객실로 들어갔다.
■ 시민 신고, 단 1분 만에 경찰 출동
이 장면을 지켜보던 한 시민은 “남자 여럿이 어린 여성을 끌고 갔다”며 즉시 112에 신고했다. 경찰은 남성들이 객실로 들어간 지 약 1분 만에 도착해 3명을 전원 체포했다.
목격자는 “두 남성이 밖에 서 있다가 아무 말 없이 한 명씩 올라갔다”고 당시 상황을 설명했다.
■ 용의자들 진술과 현재 수사 상황은?
남성들은 조사 과정에서 “공모한 게 아니다”라고 진술했으며, 일부는 혐의를 전면 부인했다. 그러나 경찰은 범행 정황과 피해자 진술 등을 토대로 이들을 특수강간 미수 혐의로 구속해 검찰에 송치했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0