동아일보

만취女 끌고 모텔로…시민 신고로 1분만에 성폭행 막았다

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 9월 19일 11시 19분

코멘트

글자크기 설정

11일 오전, 서울 강남에서 만취한 여성을 모텔로 데려가려던 남성 3명이 시민 신고로 경찰에 체포됐다. 경찰은 이들을 특수강간 미수 혐의로 구속하고 검찰에 송치했다고 밝혔다. (사진=채널A)
11일 오전, 서울 강남에서 만취한 여성을 모텔로 데려가려던 남성 3명이 시민 신고로 경찰에 체포됐다. 경찰은 이들을 특수강간 미수 혐의로 구속하고 검찰에 송치했다고 밝혔다. (사진=채널A)

강남 클럽에서 만취한 여성을 모텔로 데려가려던 남성들이 시민의 신고 덕분에 현장에서 체포됐다. 신고자는 “여럿이 여성을 끌고 가 수상했다”고 판단해 112에 즉시 신고했다고 전했다.

18일 채널A 보도에 따르면 사건은 11일 오전 서울 송파구의 한 모텔에서 발생했다. 경찰은 남성 3명을 특수강간 미수 혐의로 현장에서 체포했다.

■ CCTV에 찍힌 장면은?
영상=채널A
영상=채널A

사건의 시작은 강남의 한 클럽이었다. 남성들과 여성은 클럽에서 만나 인근 식당에서 술을 마셨다. 여성은 술에 취해 정신을 잃었고, 남성들은 이를 틈타 택시로 송파구 모텔로 이동했다.

CCTV에는 여성을 부축하듯 손을 잡고 걷는 한 남성의 모습이 담겼다. 그는 여성을 먼저 객실로 데리고 들어갔고, 곧이어 모텔 입구에서 대기하던 나머지 두 명도 차례로 객실로 들어갔다.

■ 시민 신고, 단 1분 만에 경찰 출동
영상=채널A
영상=채널A

이 장면을 지켜보던 한 시민은 “남자 여럿이 어린 여성을 끌고 갔다”며 즉시 112에 신고했다. 경찰은 남성들이 객실로 들어간 지 약 1분 만에 도착해 3명을 전원 체포했다.

목격자는 “두 남성이 밖에 서 있다가 아무 말 없이 한 명씩 올라갔다”고 당시 상황을 설명했다.

■ 용의자들 진술과 현재 수사 상황은?

남성들은 조사 과정에서 “공모한 게 아니다”라고 진술했으며, 일부는 혐의를 전면 부인했다. 그러나 경찰은 범행 정황과 피해자 진술 등을 토대로 이들을 특수강간 미수 혐의로 구속해 검찰에 송치했다.

#서울#강남#송파구#만취 여성#모텔#성범죄#특수강간 미수#시민#신고#경찰#체포#사건#범죄#남성#112
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스