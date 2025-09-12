꽃보다 당신이 더 예뻐요

동아일보

11일 인천 계양구 경인 아라뱃길 계양아라온을 찾은 시민들이 7550평 규모 화단을 가득 메운 백일홍 사이를 거닐며 꽃을 감상하고 있다. 백일홍은 약 100일 동안 붉은 꽃을 피우는 것으로 알려져 있다.

#인천#경인 아라뱃길#계양아라온#백일홍
인천=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
