서울시민 ‘건강수명’ 74세로 늘린다

‘더 건강한 서울 9988’ 계획 발표
앞으로 서울시민은 체력인증센터에서 개인별 체력 상태를 측정하고 전문가의 운동 처방을 받을 수 있게 된다. 또 시가 인증마크를 부여하는 외식업소가 늘어나면서 흰쌀밥 대신 통곡물·잡곡밥을 선택할 수 있는 식당도 점차 많아질 전망이다.
서울시는 10일 이 같은 내용을 담은 종합계획 ‘더 건강한 서울 9988’을 발표했다. 목표는 2030년까지 시민의 건강수명을 70.8세에서 74세로 3년 늘리고, 운동 실천율을 26.8%에서 30%로 끌어올리는 것이다. 우선 체력인증센터를 2030년까지 100곳 설치한다. 올 하반기부터 자치구별로 1곳씩 운영을 시작하고, 시민이 체력 등급을 올리면 인센티브를 제공하는 ‘서울체력 9988’ 프로그램도 본격 가동한다. 개인별 신체 상태와 운동 역량을 파악한 뒤 건강관리 서비스 ‘마이 트레이너 서울’과 연계해 맞춤형 운동 플랜을 제공한다.
또 건강한 식습관을 위해 ‘통쾌한 한 끼’ 프로그램을 도입한다. 시는 올해 외식업소 1000곳을 시작으로 내년 3000곳, 2030년까지 1만5000곳으로 확대할 계획이며, 참여 업소에는 인증마크를 부여한다.
초고령사회 진입에 대비한 노인 진료 체계 강화도 포함됐다. 서울의료원, 보라매병원, 서남병원, 동부병원 등 4개 시립병원에 ‘노인전문진료센터’를 신설해 환자 선별부터 치료, 퇴원 후 지역사회 연계까지 원스톱 서비스를 제공한다는 계획이다.
