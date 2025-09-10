파주 군부대 폭발사고로 8명 부상…화상환자 있어

경기 파주시 일대 군부대에서 폭발 사고가 발생해 8명이 다쳤다.
10일 군에 따르면 이날 오후 3시 29분경 파주시 적성면 소재 군부대에서 폭발 사고가 일어났다. 이 사고로 현재까지 8명이 크고 작은 부상을 입었다. 다행히 사망자는 없으나 부상자 중 심각한 화상 환자가 있는 것으로 알려졌다. 부상자들은 현재 헬기와 구급차 등을 타고 국군수도병원과 인근 병원 등으로 이송됐다.
이날 사고는 비사격 훈련을 진행하는 과정에서 발생했다. 육군 관계자는 “실제 포탄을 사용하지 않고 K9 자주포 앞에서 병력들이 모여서 절차식 훈련을 진행했는 데 교보재가 폭발한 것으로 보인다”고 했다. 폭음을 내는 용도의 교보재인 ‘폭발효과 묘사탄’을 사용하는 중에 알 수 없는 이유로 폭발했다는 설명이다.
군 당국은 현재 정확한 사고 원인과 재산 피해 등을 조사하고 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
