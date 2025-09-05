백석인재전형 298명 최다… 지역인재 267명-창의인재 227명 順

백석대학교(총장 송기신)는 ‘진리가 너희를 자유케 하리라’라는 교육정신 아래 ‘혁신적 지성·글로컬 소통·실천적 섬김의 역량을 갖춘 미래형 톱 인재’를 육성하기 위한 창조와 혁신의 시간을 맞이하고 있다. 대학 교육의 핵심인 인성교육을 통해 대인관계 역량 향상 프로그램, 섬김 리더십 향상 훈련 및 실천 프로그램, 교육 나눔 봉사 프로그램, 사회봉사 프로그램 등을 운영하며 학생들의 인성과 공동체 의식을 꾸준히 강화해왔다. 한국산업인력공단이 주관하는 정부재정지원사업인 ‘K-Move스쿨’ ‘청해진(청년해외진출)대학’ ‘대학연합과정’ 운영기관으로 ‘미국 호텔리어 전문인력 양성과정’ ‘일본IT스페셜리스트 양성과정’ ‘태국 Global Sport Protector 전문인력 양성과정’ ‘미국 글로벌 무역경영 전문인력 양성과정’ ‘호텔스페셜리스트 육성과정’ 등 다양한 과정을 운영하며 학생들의 해외 취업을 적극 지원하고 있다. 해외 취업 지원을 통한 세계 속 백석인을 키워내기 위해 세계에서 경쟁하고 활동하는 외식조리경영인 양성을 목표로 한다.
또한 신입생 예비대학, 평생 담임교수 커리어 코칭 프로그램(백석 멘토링), 우수학생 역량강화를 위한 Leading Class 운영, BU-TOP 인증제 등을 통해 ‘된 사람’의 인성교육과 핵심역량강화 교육을 실현하고 있다. 아울러 지역을 기반으로 한 다양한 맞춤사업을 운영해 ‘이웃과 함께, 지역사회와 함께’하는 대학으로서 다양한 사회봉사활동을 꾸준히 실천해 왔다.
앞으로 백석대는 기업 미러형 실습실 구축, 자기주도적 학습환경을 조성하고 교수와 학생이 서로 밀접하게 소통하는 혁신적 스마트 캠퍼스를 구축해 창의·융합적인 섬김과 소통의 리더들을 길러내는 데 최선을 다할 것이다.
2026학년도 수시모집 2632명 선발
백석대는 2026학년도 수시모집에서 정원 내 2632명, 정원 외 153명을 선발한다. 학생부 100%로 선발하는 교과 전형으로는 일반전형, 사회기여자 및 배려대상자 전형, 지역인재 전형이 있다. 백석인재 전형은 학생부 60%+면접 40%로 선발하는 전형이다. 학생부 교과영역은 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지 국어·수학·영어·사회·과학·한국사 교과 중 상위 15개 과목과 진로선택과목 상위 3개 과목을 반영한다. 학생부종합(창의인재) 전형은 학생부 서류평가 100%로 선발한다. 모든 전형에서 인문계·자연계 교차지원이 가능하며 전 모집단위에서 수능최저학력기준이 없는 것이 특징이다.
백석대는 정원 내에서 일반전형 1645명, 사회기여자 및 배려대상자 전형 171명, 지역인재(일반) 전형 267명, 지역인재(기초) 전형 5명, 백석인재 전형 298명, 창의인재 전형 227명, 체육특기자 23명을 선발한다.
또한 정원 외로 특성화고교 전형, 농어촌학생 전형, 기초생활수급자 및 차상위계층 전형, 서해5도민 전형, 특성화고졸재직자 전형, 만학도 전형이 설치돼 있다.
학생부종합(창의인재)은 면접평가 없이 학교생활기록부로만 서류평가해 선발한다. 수험생에게 합격을 위한 선택의 폭을 넓혀주기 위해 동일 전형 및 고사 일자가 겹치는 2개 이상의 모집단위가 아닌 경우를 제외하고 모든 전형 간 복수 지원을 허용하고 있다.
원서접수는 오는 8일부터 12일까지며 면접과 실기고사는 10월 16∼22일에 진행된다.
백석대는 2026학년도 15개 학부, 50개 전공에 걸쳐 정원 내외 총 2790명의 신입생을 선발한다. 1만2000여 명 재학생의 총의를 모아 기독교 대학의 글로벌 리더를 목표로 성장하고 있는 중부권 최대 규모의 대학이다.
백석대는 학부제로 모집하는 모집단위의 경우 전공 선택권이 100% 보장된다는 점이 특징이다. 그뿐만 아니라 기독교학부, 사회복지학부 등 일반 학부에 설치된 전공에서도 교원자격증 취득이 가능하다.
백석대는 수도권 전철 1호선을 통해 두정역 또는 천안역에서 통학이 가능하며 서울·경기·인천 등 수도권 15개 지역에서 원거리 통학버스를 운행하고 있어 교통이 매우 편리하다. 기숙사인 백석생활관은 현재 1647명을 수용하고 있으며 대다수 입사생의 만족도가 높게 평가되고 있다.
최근에는 ‘BU Vision 2025’를 통해 ①인프라 및 시스템 혁신 ②교육운영 혁신 ③지역사회 산학협력 혁신 ④글로벌 혁신 ⑤대학구성원 혁신을 지향하고 있는 대학으로서 앞으로 발전 가능성이 더욱 주목된다.
김태훈 입학관리처장은 “우수한 교수진과 최고의 교육 환경을 자랑하는 백석대는 1학년 입학과 동시에 학교생활 적응과 향후 취업을 위한 멘토링제를 실시하고 있다. 또한 신입생들이 입학에서 졸업 후까지 담임교수 및 담임목사와 끊임없이 소통하며 자신의 꿈과 비전을 찾을 수 있도록 부모의 마음으로 정성껏 지도하고 있다”고 말했다.
댓글 0