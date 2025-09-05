신입생 90% 수시 선발… 면접-논술 비중↑

[2026 대입 수시 필승전략]
남세현 입학홍보본부장
한신대학교(총장 강성영)는 2026학년도 수시모집에서 총 1136명(정원 내 1073명, 정원 외 63명)의 신입생을 모집한다. 수시모집에서 모집 인원의 90%를 선발하므로 한신대에 입학하려는 학생은 지원 전략을 수시모집에 맞춰 준비하는 것이 유리하다. 2023학년도부터 시행한 계열별 모집은 학생부우수자전형 및 학교장추천전형 등 정원 내 학생부교과전형에서 모집한다. 일부 계열이 분리돼 총 9개 계열로 신입생을 모집하는 계열별 모집은 1학년 동안 전공 탐색의 기회를 제공하고 2학년 진급 시 전공을 선택하는 것으로 전공 결정이 고민인 수험생은 눈여겨볼 만하다. 전형별 모집인원은 △논술 261명 △참인재 296명 △학생부우수자 314명 △학교장추천 55명 △사회배려자 62명 △고른기회 63명 △체육실기 22명 △기회균형선발 26명 △농어촌학생 20명 △특성화고교졸업자 17명이다. 한신대 면접전형인 참인재전형은 올해부터 학생부교과전형으로 모집하는 점과 일괄합산으로 평가하기 때문에 지원자 전원에게 면접의 기회가 주어지는 점도 유념해둬야 한다. 참인재전형에서는 면접이 당락을 좌우할 중요한 평가요소로 작용한다. 참인재전형 면접 문항은 기초소양 1문항, 전공적성 1문항 총 2문항으로 이뤄져 있으며 면접고사 15일 전 한신대 입학안내 홈페이지를 통해서 사전에 공개한다. 신학전공 지원자는 목회자(신부) 추천서를 제출해야 한다. 단 올해 신설된 미디어융합기독교교육 전공은 목회자 추천서가 필요 없다. 한신대 면접전형의 가장 큰 특징은 타 대학과 비교할 때 수험생에게 부담을 주지 않는 것에 중점을 두고 있다. 면접 문제 간소화 및 사전 공개 원칙, 일괄합산 방식 등 한신대만의 특징을 꼭 기억하고 부담 없이 지원하기 바란다. 한신대 논술전형은 학교 수업을 충실히 이수한 학생이라면 누구나 쉽게 도전할 수 있도록 쉬운 약식 논술 형태로 출제돼 여타 논술고사와는 다른 기회를 제공한다. 교과성적은 7등급까지 등급 간 감점이 단 1점으로 모두 같아 내신의 영향이 매우 적기 때문에 논술 성적이 중요하게 반영됨을 기억해야 한다.
인문계열에 지원하는 수험생은 국어 10문항, 수학 5문항, 자연계열에 지원하는 수험생은 국어 5문항, 수학 10문항으로 총 15문항을 고사시간 80분 동안 실시한다. 출제범위는 국어영역은 문학과 독서, 수학영역은 수학Ⅰ·수학Ⅱ이며 논술고사 확인 기간에 시간 및 장소를 한신대 입학안내 홈페이지를 통해서 확인해야 한다.
한신대의 학교생활기록부 반영 방법은 인문계열, 자연계열 상관없이 국어·영어·수학·사회·과학교과(한국사 포함)의 상위 12과목의 석차등급 평균을 반영한다. 학년별 가중치를 적용하지 않기 때문에 모든 학년의 성적이 골고루 좋지 않더라도 자신의 성적 특성을 고려해 충분히 학생부교과전형으로도 지원해 볼 만하다. 수시 원서접수 기간은 오는 8일부터 12일 오후 6시까지다. 인터넷을 통해서만 접수하며 한신대 입학안내 홈페이지 혹은 진학어플라이를 이용하면 된다. 일정 등 자세한 사항은 한신대 입학안내 홈페이지를 참조하면 된다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
