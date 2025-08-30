갑작스러운 반려동물과의 이별… 지자체가 애도 돕는다

[위클리 리포트] 반려인 1500만 시대, 반려동물과 이별하는 법
공공이 나선 ‘펫로스’ 치유 지원… 서울 관악구, ‘펫로스’ 극복 교육
강서구는 전문 장례식장 견학 진행… 부산-원주에선 장례비 지원 사업
“반려동물이 생전 여러분을 얼마나 사랑했는지 떠올려 보세요. 먼저 떠나간 그 아이들도 우리가 행복하게 살길 바라지 않을까요.”
26일 오후 4시 서울 관악구청 지하 1층 일자리지원센터. ‘아름답게 이별할 준비’ 프로그램 강사로 연단에 선 변성원 한국동물교감치유학회장은 이렇게 말했다. 자리에 앉은 10여 명의 수강생은 강사의 말에 고개를 끄덕이며 받아 적었다.
이날 강의장을 찾은 수강생 대부분은 반려동물을 떠나보낸 경험이 있는 반려인이었다. 이들은 변 회장의 요청에 따라 옆 사람과 눈을 맞추며 서로의 감정을 공감하는 훈련을 했다. 변 회장은 “반려동물에 대한 자신의 태도와 감정을 솔직하게 인식하는 게 중요하다”고 강조했다. 이어 반려동물에게 직접 편지를 쓰고 내용을 소리 내어 읽기 시작하자 눈시울을 붉히며 고개를 떨구는 이들도 있었다.
반려 인구가 1500만 명을 넘어서고 반려동물도 엄연한 가족이라는 인식이 커지면서, 반려동물과 건강한 이별을 준비해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 갑작스러운 죽음을 받아들이지 못해 우울감에 시달리는 ‘펫로스(Pet Loss) 증후군’을 앓게 되는 경우가 점점 많아지고 있기 때문이다. 이에 서울을 비롯한 지방자치단체들은 작별을 미리 준비하고 슬픔을 건강하게 극복할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하고 있다.
관악구가 마련한 ‘아름답게 이별할 준비’ 프로그램은 펫로스 증후군을 앓거나 그 위험이 있는 주민을 대상으로 했다. 펫로스 증후군은 반려동물의 죽음으로 인해 우울이나 외상후스트레스장애(PTSD)가 1년 이상 이어지면서 심리적 고통을 받는 경우를 말한다. 일시적인 상실감은 자연스러운 반응이지만, 이것이 1년이 넘게 이어지며 일상생활에 지장이 생기는 경우 펫로스 증후군을 의심해 볼 수 있다. 관악구는 이를 예방하고 빠른 치유를 돕기 위해 펫로스 증후군의 이해, 예방을 위한 자가 관리법, 맞춤형 면담 등을 프로그램에 포함했다.
다른 지자체도 반려인의 건강한 이별을 돕기 위해 나서고 있다. 강서구는 다음 달 17일 자치구 최초로 ‘반려동물 장례 견학’ 프로그램을 진행한다. 반려동물의 장례 절차와 추모 방법 등을 미리 체험해 갑작스러운 이별에도 슬기롭게 대처할 수 있게 한다는 취지다. 참가자들은 인천 서구에 있는 전문 반려동물 장례식장에 방문해 전문가의 해설과 함께 장례 절차를 견학한다.
서울시 평생학습포털 ‘서울배움e’에서는 무료 온라인 강좌를 통해 ‘반려동물 장례 절차 및 펫로스 대처법’을 배울 수 있다. 서울뿐 아니라 전국 지자체도 비슷하게 반려동물과의 이별을 지원하는 정책들을 추진하고 있다. 부산 해운대구와 강원 원주시는 경제적 여력이 부족한 사회적 약자를 대상으로 반려동물의 장례를 치를 수 있도록 장례비를 일부 지원하는 사업을 진행 중이다.
반려동물의 갑작스러운 죽음에 황망함을 겪은 반려인들은 이런 과정이 치유에 도움이 된다고 말한다. 한 달 전 반려견을 잃고 펫로스 증후군 예방 프로그램에 참가한 채모 씨(34)는 “갑작스럽게 사랑하는 강아지를 잃은 충격에 한동안 자책하고 원망하며 밤을 새웠다. 안타깝게 생각한 친구가 이 프로그램을 추천해줬다”면서 “생전의 좋은 기억들을 떠올리고, 같은 경험을 나눈 사람들과 이야기를 나누니 조금은 위로를 받은 것 같다”고 말했다.
