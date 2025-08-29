“소금빵 990원” 유튜버 슈카 실험에 빵집 들썩 왜?

구독자 360만 명을 보유한 경제 유튜버 슈카가 ‘빵값 실험’을 선언하며 성수동에서 연 팝업 베이커리가 뜨거운 논란에 휩싸였다. 소금빵을 990원에 판매하겠다고 밝히자 제빵업계는 “원가도 안 나오는 가격”이라며 반발했고, 소비자들은 “한국 빵값이 유독 비싼 게 사실 아니냐”며 맞서고 있다.
■ 슈카는 왜 ‘빵값 실험’에 도전했을까?
슈카는 유튜브에서 “빵을 하게 됐다”며 “제조업체 글로우 서울과 함께 가성비 있는 빵을 만들어보자고 기획했다”고 밝혔다.
그는 “빵값이 비싸다 비싸다 했는데, 실제로 우리나라 현실이 어쩔 수 없었던 건지 확인해 보고 싶었다”며 이번 프로젝트 취지를 설명했다.
또한 “팝업 기한을 따로 두지 않고 진행한다. 이 가격에 이 정도 퀄리티의 빵도 가능하다는 걸 보여주고 싶다”고 덧붙였다.
그가 공개한 ‘ETF 베이커리’의 주요 메뉴 가격은 소금빵·플레인 베이글·바게트 990원, 식빵 1990원, 명란바게트 2450원 등이다. 슈카는 “마가린으로는 풍미가 떨어져 결국 버터를 사용했다”며 “재료와 맛을 조율해 책정한 가격”이라고 설명했다.
■ 990원 빵, 업주들이 불가능하다 말하는 이유는?
하지만 빵집을 운영하는 자영업자들의 반응은 싸늘하다.
한 업주는 온라인 커뮤니티에 “브랜딩, 공간 사업, 배달 플랫폼, 중간 유통까지 다 껴 있어서 제빵사 몫은 빠듯하다”고 토로했다.
또 다른 업주는 “새벽 4시 반에 나와 밤까지 일하는데 손님이 ‘슈카는 990원에 파는데 왜 비싸냐’고 하고 간다”며 “허무해서 주저앉았다”고 했다. 인건비·임대료·장비값까지 고려하면 990원 판매는 사실상 불가능하다는 지적이다.
■ 소비자들은 슈카 빵값 실험을 어떻게 봤을까?
소비자 반응은 엇갈린다.
일부는 “일본에선 소금빵이 천 원도 안 한다. 3000원 넘는 국내 가격이 더 문제”라며 슈카 실험을 반겼다.
반면 다른 네티즌은 “슈카도 가격은 올라갈 수 있다고 했다. 원가만 따지는 건 맞지 않다. 가게 유지비까지 생각해야 한다”며 업주들 주장에 공감했다.
■ 통계로 본 한국 빵값, 정말 비쌀까?
통계청에 따르면 지난 5월 가공식품 물가가 전년 동기 대비 4.1% 오른 동안 빵 가격은 6.4% 상승했다. 지난달 빵 소비자물가지수는 138.55로, 2020년 대비 38.55% 높아졌다.
해외 통계에서도 한국 빵값은 비쌌다. 글로벌 생활비 사이트 ‘넘베오(Numbeo)’에 따르면 한국에서 판매되는 흰 식빵(450g) 평균 가격은 3.31달러(약 4400원)로, 일본(약 1.3달러)이나 프랑스(약 1.77달러)의 두 배 이상이었다.
전문가들은 그 배경으로 ▲밀 99% 수입 의존 구조 ▲복잡한 유통망 ▲높은 인건비를 꼽는다.
■ ‘슈카의 빵값 실험’, 어떤 파장을 남길까?
슈카의 ‘990원 빵’ 실험은 단순한 이벤트를 넘어, 빵값 거품 논란과 자영업자의 생존 고민, 소비자의 체감 물가를 동시에 드러내며 제빵업계 전반에 파장을 낳고 있다.
