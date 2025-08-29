동아일보

“소금빵 990원” 유튜버 슈카 실험에 빵집 들썩 왜?

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 8월 29일 18시 23분

코멘트

글자크기 설정

슈카가 ‘ETF 베이커리’에서 판매될 빵을 들고 설명하는 모습. [유튜브 슈카월드 코믹스 캡처]
슈카가 ‘ETF 베이커리’에서 판매될 빵을 들고 설명하는 모습. [유튜브 슈카월드 코믹스 캡처]
구독자 360만 명을 보유한 경제 유튜버 슈카가 ‘빵값 실험’을 선언하며 성수동에서 연 팝업 베이커리가 뜨거운 논란에 휩싸였다. 소금빵을 990원에 판매하겠다고 밝히자 제빵업계는 “원가도 안 나오는 가격”이라며 반발했고, 소비자들은 “한국 빵값이 유독 비싼 게 사실 아니냐”며 맞서고 있다.

■ 슈카는 왜 ‘빵값 실험’에 도전했을까?

슈카는 유튜브에서 “빵을 하게 됐다”며 “제조업체 글로우 서울과 함께 가성비 있는 빵을 만들어보자고 기획했다”고 밝혔다.

그는 “빵값이 비싸다 비싸다 했는데, 실제로 우리나라 현실이 어쩔 수 없었던 건지 확인해 보고 싶었다”며 이번 프로젝트 취지를 설명했다.

또한 “팝업 기한을 따로 두지 않고 진행한다. 이 가격에 이 정도 퀄리티의 빵도 가능하다는 걸 보여주고 싶다”고 덧붙였다.

슈카 팝업스토어에서 판매 예정인 빵 가격이 공개된 모습. [유튜브 슈카월드 코믹스 캡처]
슈카 팝업스토어에서 판매 예정인 빵 가격이 공개된 모습. [유튜브 슈카월드 코믹스 캡처]

그가 공개한 ‘ETF 베이커리’의 주요 메뉴 가격은 소금빵·플레인 베이글·바게트 990원, 식빵 1990원, 명란바게트 2450원 등이다. 슈카는 “마가린으로는 풍미가 떨어져 결국 버터를 사용했다”며 “재료와 맛을 조율해 책정한 가격”이라고 설명했다.

■ 990원 빵, 업주들이 불가능하다 말하는 이유는?
슈카의 990원 소금빵 판매 소식에 반발하는 제빵 업주들의 온라인 게시글. [스레드 캡처]
슈카의 990원 소금빵 판매 소식에 반발하는 제빵 업주들의 온라인 게시글. [스레드 캡처]

하지만 빵집을 운영하는 자영업자들의 반응은 싸늘하다.

한 업주는 온라인 커뮤니티에 “브랜딩, 공간 사업, 배달 플랫폼, 중간 유통까지 다 껴 있어서 제빵사 몫은 빠듯하다”고 토로했다.

또 다른 업주는 “새벽 4시 반에 나와 밤까지 일하는데 손님이 ‘슈카는 990원에 파는데 왜 비싸냐’고 하고 간다”며 “허무해서 주저앉았다”고 했다. 인건비·임대료·장비값까지 고려하면 990원 판매는 사실상 불가능하다는 지적이다.

■ 소비자들은 슈카 빵값 실험을 어떻게 봤을까?
슈카가 진행하는 팝업스토어를 두고 소비자들이 남긴 의견. [스레드 캡처]
슈카가 진행하는 팝업스토어를 두고 소비자들이 남긴 의견. [스레드 캡처]

소비자 반응은 엇갈린다.

일부는 “일본에선 소금빵이 천 원도 안 한다. 3000원 넘는 국내 가격이 더 문제”라며 슈카 실험을 반겼다.

반면 다른 네티즌은 “슈카도 가격은 올라갈 수 있다고 했다. 원가만 따지는 건 맞지 않다. 가게 유지비까지 생각해야 한다”며 업주들 주장에 공감했다.

■ 통계로 본 한국 빵값, 정말 비쌀까?

통계청에 따르면 지난 5월 가공식품 물가가 전년 동기 대비 4.1% 오른 동안 빵 가격은 6.4% 상승했다. 지난달 빵 소비자물가지수는 138.55로, 2020년 대비 38.55% 높아졌다.

해외 통계에서도 한국 빵값은 비쌌다. 글로벌 생활비 사이트 ‘넘베오(Numbeo)’에 따르면 한국에서 판매되는 흰 식빵(450g) 평균 가격은 3.31달러(약 4400원)로, 일본(약 1.3달러)이나 프랑스(약 1.77달러)의 두 배 이상이었다.

전문가들은 그 배경으로 ▲밀 99% 수입 의존 구조 ▲복잡한 유통망 ▲높은 인건비를 꼽는다.

■ ‘슈카의 빵값 실험’, 어떤 파장을 남길까?

슈카의 ‘990원 빵’ 실험은 단순한 이벤트를 넘어, 빵값 거품 논란과 자영업자의 생존 고민, 소비자의 체감 물가를 동시에 드러내며 제빵업계 전반에 파장을 낳고 있다.

#슈카#팝업 베이커리#제빵업계#소금빵#한국 빵값#인건비#소비자물가#임대료
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0