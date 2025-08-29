베트남 전기-전력 분야 1위… 교육 인프라 개선 지원

LS그룹은 ‘미래세대의 꿈을 후원하는 든든한 파트너’라는 철학을 바탕으로 글로벌 개발사업과 지역 소외계층 지원 등을 하고 있다.
LS그룹은 지난해 5월 한국인과 베트남인이 결혼한 가정을 돕는 ‘LS 드림센터’를 베트남 하이퐁에 두 번째로 열었다. 첫 센터는 하노이에 있다. LS 드림센터 하이퐁은 4층 건물에 여러 프로그램 운영실을 갖춘 건물로 한-베 가정을 위한 미취학아동 돌봄, 가족 심리상담, 한국어 교실 등을 운영한다.
하노이 한베가족협회에 따르면 베트남에 거주하는 한-베 가정은 2016년 약 500가구에서 지난해 약 3000가구로 6배 이상으로 늘었다. LS그룹 관계자는 “베트남 전기 전력 분야에서 1위인 LS가 베트남의 교육 인프라 개선에 이바지하는 것은 당연한 사회적 책무”라고 말했다.
LS그룹은 2007년부터 베트남, 인도, 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아 등 5개국에 대학생과 LS 임직원으로 구성된 LS 해외봉사단을 파견해 왔다. 파견 지역에 매년 8∼10개 교실 규모의 건물인 ‘LS 드림스쿨’을 신축했다. 현재까지 총 23개 드림스쿨을 준공했다.
올해로 19년째를 맞은 LS 대학생 해외봉사단은 LS의 대표적인 사회공헌 활동이다. 현재까지 28개 기수, 1300여 명의 대학생과 임직원이 참가해 개발도상국의 교육 환경 개선과 문화 교류에 나섰다. LS 대학생 해외봉사단은 국내 기업의 대학생 해외봉사 파견 프로그램 중 가장 오랜 역사를 자랑한다.
지난달 파견된 LS 해외봉사단 28기는 베트남과 인도네시아 초등학생들을 대상으로 코딩 로봇, 비행 발사대 등을 만드는 과학 교실을 열었다. 베트남에 파견된 봉사단원 20여 명은 현지 대학생으로 구성된 IT 봉사단 12명과 함께 초등학생들을 대상으로 이틀간 컴퓨터 교육을 진행하기도 했다.
국내에서는 지역 초등학생들의 과학 실습과 문화 체험을 돕는 ‘LS드림사이언스클래스’를 2013년 시작해 21회째 이어오고 있다. LS드림사이언스클래스는 초등학교 방학 기간에 경북 구미시, 강원 동해시 등 총 9개 지역에서 이공계 전공 대학생들이 멘토로 참여해 초등학생들과 함께 ‘자율주행자동차 AI 미션챌린지’ 등 각종 과학 실습 교육과 문화 체험을 진행한다. 올해는 지난달 28일부터 이달 14일까지 초등학생 180명을 대상으로 LS드림사이언스클래스 21기를 진행했다.
LS그룹 관계자는 “서로의 지속가능한 성장을 위해 함께 더 큰 가치를 만들어 나가는 것이 LS의 경영 철학인 LS 파트너십의 정신”이라며 “앞으로도 미래세대의 꿈을 후원하는 든든한 파트너로서 다양한 활동을 펼쳐 기업의 사회적 책임을 다할 계획”이라고 말했다.
