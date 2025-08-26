‘사탐런’에…9월 모의평가 사탐 응시율 15년만에 최고

한국교육과정평가원(평가원)은 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가를 9월 3일 실시한다고 26일 발표했다. 수능 전 시행되는 이번 마지막 모의평가에는 사회탐구 지원자 비율이 2012학년도 이후 가장 많다. 고등학교에서 과학탐구를 배웠고 대학에 자연계열로 지원할 예정이더라도 상대적으로 학업 부담이 적고 점수 따기가 쉬운 사회탐구를 수능에서 택하는 소위 ‘사탐런’ 현상이 극에 달했다는 의미다.
평가원에 따르면 이번 9월 모의평가에서 사회탐구 지원자(39만1449명) 비율은 61.3%로 과학탐구 지원자(24만7426명, 38.7%)보다 많다. 사회탐구 지원자 비율은 같은 9월 모의평가를 기준으로 2012학년도(60.9%) 이후 15년 만에 최고다.
사회탐구 지원자 비율은 현재와 같은 수능 체제가 시작된 2022학년도 53.3%였다가 2023학년도 52.1%, 2024학년도 50.0%로 감소한 뒤 2025학년도 53.2%, 2026학년도 61.3%로 올랐다. 이공계와 의대 등 자연계열 선호는 계속되고 있지만, 사회탐구가 학업 부담이 적고 많은 대학에서 자연계열 지원 때 과학탐구 과목을 필수로 지정했던 것을 폐지했기 때문이다.
이에 따라 과학탐구 지원자는 수시모집에서 수능 최저학력기준 확보가 어려울 것으로 예상된다. 정시모집에서도 점수 예측이 어려울 수밖에 없다. 과학탐구 지원자가 줄어든 만큼 상위 등급을 받을 수 있는 숫자도 감소해서다.
이번 9월 모의평가 지원자 중 졸업생(10만5690명)은 3년 연속 10만 명을 넘었다. 지난해 9월 모의평가(10만6559명)보다 다소 줄었지만 지난해에는 의대 정원 증원이라는 요인이 있었다. 이번 9월 모의평가에서 재학생 지원자는 41만210명으로 지난해보다 2만8477명 증가했다. 임성호 종로학원 대표는 “지난해 의대에 많이 진학해서 올해 졸업생 수준은 다소 떨어졌을 수 있고 재학생이 증가해 우수한 경우도 많을 것”이라며 “올해 졸업생은 지나친 상향 지원을 경계해야 한다”고 말했다.
평가원은 9월 모의평가로 수험생 수준을 파악해 2026학년도 수능에 반영할 예정이다. 성적은 9월 30일 통보된다.
