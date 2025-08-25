61세 이상 범죄 전체의 19%, 청년층 첫 추월… “고령화-실직 등 원인”

작년 158만건중 23만8882건 차지… 살인 범죄 비율도 23%로 가장 많아
“노인 급속히 늘지만 사회적 외면… 경제문제 겹치며 범죄로 내몰려
일자리 제공 등 사회참여 늘려야”
60대 남성 김모 씨는 지난해 11월 전남 여수시에서 생활비를 훔치려고 20년 지기인 70대 여성의 집에 침입했다가 그를 살해한 뒤 징역 35년을 선고받았다. 그가 훔쳐 달아난 돈은 현금 10만 원이었다. 지난달 인천에서 벌어진 사제 총기 살인과 올 5월 지하철 방화 사건도 60대 피의자의 소행이었다.
지난해 국내에서 발생한 전체 범죄 중 61세 이상이 피의자인 경우가 18.8%로, 통계 작성 이후 처음으로 19∼30세 피의자의 비중을 앞질렀다. 전체 인구에서 고령층이 차지하는 비율이 빠르게 늘어난 영향이 크지만, 노년층이 사회에서 ‘여전히 일할 수 있음에도 기회가 적은 세대’라는 점에서 구조적 문제도 드러나고 있다.
● 고령화·실직에 60세 이상 범죄 증가
24일 경찰청의 ‘2024 범죄통계’에 따르면 지난해 발생한 범죄는 총 158만3108건이다. 피의자 비중은 51∼60세가 20.6%로 가장 높았고 다음은 41∼50세(20.5%), 61세 이상(18.8%), 19∼30세(18.3%), 31∼40세(17%), 18세 이하(4.8%) 순이었다. 61세 이상 피의자의 비율은 2020년부터 증가했는데, 지난해 18.8%(23만8882명)로 통계 집계(2011년) 이래 처음 19∼30세의 비율(18.3%·23만2924명)을 추월했다.
강력범죄에서도 노인의 비중은 커지고 있다. 살인을 비롯한 강력범죄 피의자 중 61세 이상의 비율은 2020년 12.4%에서 지난해 15.7%로 지속해서 늘었다. 특히 지난해 살인 피의자 중 61세 이상의 비율은 23.2%로 모든 나이대 가운데 가장 많았다. 이어 41∼50세(22.1%), 31∼40세(20.3%), 51∼60세(17.8%), 19∼30세(15.9%) 순이었다.
이는 일차적으로 올해 초고령사회(65세 이상 인구 비율이 20% 초과) 진입이 확실시되는 등 노인 인구가 늘고 있기 때문이다. 행정안전부에 따르면 2020년부터 최근 5년간 우리나라의 전체 인구수는 해마다 줄어든 데 비해 60세 이상 인구는 늘었다. 2020년 60세 이상 인구 비율은 24%(1244만 명)였지만 지난해엔 28.2%(1444만 명)로 나타났다.
사회에서 충분히 역할을 할 수 있지만 ‘노인’이라는 시선에 기회가 주어지지 않아 경제적 어려움을 겪는 것이 고령층 범죄가 늘어나는 이유라는 분석도 나온다. 범죄통계에 따르면 지난해 65세 이상 고령 피의자 중 살인을 저지른 이는 44명이었는데 이 중 65.9%에 해당하는 29명은 무직이었다. 전문직·관리직에 해당하는 사람은 3명에 불과했다. 또 전과가 없는 사람이 12명(29%)이었다.
● “일할 기회, 경제적 보상 늘려야”
고령층 범죄는 생계난과 연결돼 절도·살인 형태로 나타나는 경향이 짙다. 절도는 61세 이상이 33.9%를 차지한 반면, 폭행이나 협박을 수반하는 강도의 경우 61세 이상이 7.1%였다. 올해 광주 동구에서는 한 주택에 들어가 현금 200만 원과 금반지 3개를 훔친 60대 남성이 구속됐는데, 그는 생활비 마련을 위해 범행을 했다고 진술했다. 4월에는 서울 성북구 한 슈퍼에서 사과를 훔치던 80대 노인이 붙잡혔다.
전문가들은 노인 범죄를 단순히 개인의 일탈로 볼 것이 아니라 고령층이 처한 구조적 상황으로 해석해야 한다고 지적한다. 과거보다 건강 상태가 좋아 일할 수 있는 여력은 충분하지만, ‘노인’이라는 이유만으로 기회와 대우에서 배제되고 있다는 것이다. 은퇴로 사회적 연결망이 끊기고, 경제적 체면조차 유지하기 어려운 빈곤 문제가 겹치면서 일부는 범죄로 내몰린다는 해석이다.
이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 “경제적 곤궁이 심한데도 일할 기회는 적고 가족들에게도 따뜻한 지지를 받지 못하면 생계를 위해 범행으로 내몰릴 수 있다”고 진단했다.
전문가들은 단순한 처벌 강화보다 사회에 기여할 수 있는 기회와 경제적 보상을 늘려야 한다고 강조한다. 정순둘 이화여대 사회복지학과 교수는 “저소득층 어르신에게 일자리를 더 제공하는 등 사회 제도적 보완을 통해 긍정적 경험을 할 기회를 만드는 것이 중요하다”고 했다.
댓글 0