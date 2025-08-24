동아일보

전기자전거에 반려견 묶고 달려 죽게한 견주…“살 쪄서 운동시켰다”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 24일 15시 40분

코멘트

글자크기 설정

이달 22일 50대 남성이 반려견을 전기자전거에 묶고 달려 죽게한 혐의로 경찰에 입건됐다. 페이스북 캡쳐.
이달 22일 50대 남성이 반려견을 전기자전거에 묶고 달려 죽게한 혐의로 경찰에 입건됐다. 페이스북 캡쳐.
전기자전거에 자기 반려견을 강제로 묶고 달려 죽게 한 견주가 경찰에 입건됐다.

천안동남경찰서는 견주 A 씨(50대)를 동물보호법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

A 씨는 이달 22일 오후 7시52분경 천안시 동남구 신부동 천안천 산책로에서 보더콜리 품종의 대형견을 전기자전거에 매달고 죽을 때까지 달리게 한 혐의를 받고 있다.

헐떡거리며 피를 흘리며 끌려가는 개를 본 시민들이 A 씨를 제지하고 경찰에 신고했다.

경찰조사 결과 구조 당시 살아있었던 개는 동물병원 이동 도중 죽었고 질식사로 추정된다는 수의사 소견이 나왔다.

A 씨는 동물학대 혐의를 부인하며 “키우는 개가 살이 쪄 운동시키려고 산책한 것”이라고 경찰에 진술했다.

경찰은 목격자 증언, 자료 등을 통대로 동물 학대로 보고 수사 중이며 A 씨를 상대로 자세한 경위를 파악하고 추가 학대 여부 등도 조사할 계획이다.
#전기자전거#반려견#동물보호법
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0