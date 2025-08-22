유승민 딸 유담, 31세에 교수 됐다…인천대 무역학부 임용

유승민 전 국회의원의 딸 유담 씨가 서른을 갓 넘긴 나이로 대학교 교수가 됐다.
22일 인천대에 따르면 유 씨는 2025학년도 2학기 인천대 전임교원 신규 임용에 합격해 다음달 1일부터 글로벌정경대학 무역학부 교수로서 강단에 선다.
경영학 박사인 유 씨는 국제경영 분야 전공 선택 두 과목을 강의할 예정이다.
유 씨는 1994년생으로 올해 31살이다. 동국대 법대를 졸업한 뒤 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 받았다.
유 씨는 2016년 4월 총선에서 아버지 유승민 전 의원이 대구 동구을에 무소속 출마했을 때 얼굴을 처음 알렸다. 이후 2017년 대선과 2022년 지방 선거 때도 아버지와 함께 선거유세에 나서 화제가 됐다.
인천대에서는 과거에 28세가 교수로 임용된 사례가 있어, 유 씨가 최연소 임용은 아닌 것으로 전해졌다.
