현직 소방관, 1300만원어치 ‘싸이 흠뻑쇼’ 티켓 수수 의혹

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 21일 17시 52분

기사와 직접적 관련 없는 참고사진. ‘싸이 흠뻑쇼’ 입장권. 채널A
현직 소방관이 가수 싸이의 콘서트 티켓 수십 장을 공연기획사로부터 수수한 의혹으로 경찰 조사를 받고 있다.

21일 인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 청탁금지법 위반 혐의로 고발된 인천 서부소방서 소속 A 소방경을 조사 중이라고 밝혔다.

A 소방경은 지난 6월 인천 서구 아시아드경기장에서 열린 ‘싸이 흠뻑쇼’의 입장권 80장을 공연기획사로부터 제공받은 의혹을 받고 있다.

입장권 한 장당 16만 원으로, A 씨가 수수한 입장권은 1300만 원 상당으로 전해졌다. 공직자 등은 직무 관련성과 상관없이 1년에 300만 원 초과 금품을 받으면 청탁금지법에 위반된다.

채널A 보도에 따르면 A 소방경은 해당 콘서트에 안전관리를 위해 투입됐다.

공연기획사 측은 “소방공무원 가족 초청 의도로 (입장권을) 전달했고, 판매하지 않는 좌석을 따로 출력해서 준 것”이라며 대가성을 부인했다.

A 소방경은 티켓을 받은 사실을 기관장에게 보고하지 않은 것으로 알려졌다.

지난달 A 소방경의 위법 정황을 인지한 일선 소방서가 고발장을 경찰에 제출하면서 수사가 시작됐다. 인천소방본부는 A 소방경의 직위를 해제했다.

A 소방경은 “다툼의 여지가 있다. 수사 중인 사항이라 답변하기 어렵다”고 말했다.

경찰은 정확한 수수 경위와 입장권 사용 여부 등을 확인하고 있다.

싸이 소속사 측은 “소속사와는 무관한 일”이라고 밝혔다.

#싸이#흠뻑쇼#티켓#수수#소방관
이혜원 기자 hyewon@donga.com
