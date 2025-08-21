남북 청소년, 축구공 차며 우정 쌓는다

내달 인천서 ‘축구 교실’ 개설
인천시는 북한이탈주민 자녀와 남한 청소년이 함께하는 ‘남북 청소년 축구교실’을 9월 개설한다고 20일 밝혔다.
북한이탈주민 초등생 자녀 모집
시에 따르면 축구교실은 북한이탈주민 청소년과 인천 지역 청소년이 함께 참여해 훈련과 친선 경기를 진행하는 프로그램으로 스포츠 활동을 넘어 상호 이해와 협력, 공동체 의식 함양을 목표로 한다.
모집 대상은 북한이탈주민 자녀 초등학생 30명이며 29일까지 인천하나센터에서 선착순으로 신청을 받는다. 축구교실은 인천유나이티드 아카데미 논현지부 풋살 축구장에서 진행된다.
프로그램은 전문 코치가 지도하는 축구 기술 훈련과 협동심·스포츠맨십을 교육한다. 또 남북 청소년 혼합팀과 북한이탈주민 청소년 단일팀 축구반으로 편성해 매주 2회 운영한다. 11월에는 팀별 단합 축구 대회도 열린다.
유준호 인천시 정책기획관은 “남북 청소년 축구교실이 북한이탈주민 청소년의 정착 지원과 사회적 통합에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0