특수안경으로 주유소 손님 신용카드 촬영해 도용한 일당 검거

카메라가 달린 특수안경으로 주유소 손님의 신용카드를 촬영해 도용한 직원 등 일당이 검찰에 넘겨졌다. 제주서부경찰서는 컴퓨터등사용사기 혐의로 40대 남성 등 5명을 검찰에 불구속 송치했다고 14일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 2022년 1월 제주의 한 주유소에 근무하면서 손님 6명이 건넨 신용카드를 카메라가 달린 특수안경으로 몰래 촬영했다. 이후 신용카드 정보를 자신들의 애플 계정에 등록해 유료 애플리케이션을 구매하는 등 사흘 동안 총 55차례에 걸쳐 약 430만 원을 결제했다. 당시 애플 계정에 신용카드 정보만 등록해도 결제할 수 있었지만, 현재는 비밀번호 입력이 의무화됐다고 경찰은 설명했다.
경찰은 피해자들이 “모르는 곳에서 카드가 결제된다”는 진정을 접수한 뒤 수사에 착수했다. 지난해 증거 확보 어려움 등의 이유로 수사를 중단했다가 외국에 있던 피해자가 귀국해 휴대전화에 있는 결제 내역을 제출하면서 일당 검거에 성공한 것으로 알려졌다.
경찰 조사에서 이들은 특수안경을 온라인으로 샀고, 주유소도 범행을 위해 위장 취업한 것으로 파악됐다. 2명이 신용카드 사진을 촬영하면 나머지 3명이 애플 계정에 등록해 범행한 것으로 나타났다. 경찰 관계자는 “추가 피해가 있는지 조사를 벌이는 중”이라고 했다.
