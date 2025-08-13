노인돌봄 AI가 목숨 구했다…“죽고 싶어” 말 듣고 신고

대전시가 보급한 돌봄로봇 ‘꿈돌이’
대전시가 보급한 인공지능(AI) 돌봄 로봇 꿈돌이가 우울증으로 목숨이 위험한 상황에 놓인 70대 노인의 절박한 위기 신호를 포착하고 신고해 구조했다.
조현병-우울증 70대 위기 상황 감지
새벽 2시에 경찰 출동해 안전 확보
13일 대전시에 따르면 지난 6일 오전 2시경 대덕구 한 주택에서 70대 A 씨가 인공지능(AI) 돌봄 로봇 꿈돌이와 대화 도중 “스스로 목숨을 끊고 싶다”는 취지의 말과 “살려줘”라며 구조를 요청했다.
위험 발언을 감지한 돌봄 로봇은 관제시스템에 이를 통보했고, 업체 측은 지구대에 현장 출동을 요청했다. 출동한 경찰은 A 씨 가족과 연락해 병원 치료를 받을 수 있게 조치했다.
A 씨는 조현병과 조울증을 앓고 있어 병원 치료가 시급한 상태였으며, 다음날 오후 보호자의 동의 하에 안전하게 입원 조치했다.
시는 혼자 사는 노인들의 우울증 등 위기 징후를 조기에 감지하기 위해 올해 초부터 총 1000대의 ‘AI 돌봄 로봇 꿈돌이’를 보급해 운영 중이다. 해당 로봇은 ChatGPT 4.0 기술이 적용돼 양방향 소통이 가능하다.
로봇은 말벗, 생활 알림, 건강 모니터링은 물론 자살·우울증 등 위기 징후를 조기에 감지해 관계기관과 보호자에게 자동 통보하는 기능을 갖췄다.
이와 함께 AI 스피커 ‘아리아’, 전화 안부 확인 서비스, 돌봄 플러그 사업 등 다양한 스마트 돌봄 서비스를 병행해 독거 및 건강 취약 어르신의 안전망을 촘촘히 하고 있다.
김종민 대전시 복지국장은 “기술이 단순 안부를 넘어 실제 생명을 지키는 단계까지 발전했다”며 “더 정밀하고 사람 중심적인 스마트 돌봄 체계를 만들어가겠다”고 말했다.
