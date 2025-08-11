尹대통령실, 우파 시위대에 ‘SOS’… 신혜식 “똘마니로 부려먹나” 반발

[3대 특검 수사]
“민노총, 관저 덮친다는 첩보 있다”며
1월 尹 체포저지 동원 시도한 정황
신 “윤상현 등 내란선동 공익 신고”
윤석열 정부 대통령실이 1월 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행을 저지하기 위해 탄핵 반대 집회를 이끌던 민간인 시위대를 동원하려 한 정황이 포착됐다. 대통령실 시민사회수석실 성삼영 전 행정관이 유튜브 ‘신의한수’ 운영자 신혜식 씨에게 “관저 경호 책임자에게 우파 시민들 어느 쪽에 배치하면 되는지 물어봐 달라”고 연락한 것. 당시 신 씨는 “위기 상황에서 시민단체를 ‘똘마니’로 두고 부려먹으려 하는 것이냐”고 항의한 것으로 나타났다.
10일 신 씨 등에 따르면 성 전 행정관은 공수처가 윤 전 대통령을 체포하려다 실패한 직후인 1월 3일 저녁 “민노총(전국민주노동조합총연맹) X들이 오늘 밤에 등산로를 이용해 관저를 덮친다는 첩보가 있다”며 “(지도에 별 표시한 사진을 함께 보내며) 지도의 별표 위치에 어린이 놀이터가 있다. 그곳에서 (시위대가) 대비해줘야 한다”는 문자메시지를 보냈다.
성 전 행정관은 이후에도 여러 차례 신 씨에게 문자메시지를 보내며 연락했다. 같은 달 13일에는 “1월 17일 12시에 점심을 하자”며 만남을 요청했지만 신 씨의 거절로 성사되지 않았다. 이후 성 전 행정관은 서울서부지법 난동 사태 다음 날인 1월 20일 윤 전 대통령 지지자들에게 헌법재판소 출석길 응원을 독려한 사실이 드러나면서 사퇴했다.
신 씨는 공수처가 윤 전 대통령을 체포하기 전날인 1월 14일 성 전 행정관에게 전화를 걸어 “위기 상황에서 누가 도와주는데 이래라저래라 하는 거냐”며 “시민단체를 예전처럼 똘마니로 두고 부려먹으려 하는 것이냐”고 항의했다고 한다. 이에 성 전 행정관은 “죄송하다”고 답한 것으로 전해졌다.
신 씨는 통화에서 “(성 전 행정관과) 서로 모르던 사이였고 3일 처음 연락을 받았다”며 “다른 (탄핵 반대) 단체들도 비슷한 문자를 받았지만 시민들의 안전이 우려돼 요청에 응하지 않았다”고 했다. 이어 “서울서부지법 난동 사태에도 대통령실이 관여돼 있을 가능성이 있는지 철저히 수사해야 한다”고 주장했다.
전광훈 목사 등과 함께 서울서부지법 난동을 교사한 혐의로 경찰 수사 선상에 올라 있는 신 씨는 “(성 전 행정관과 연락했던) 휴대전화를 경찰에 임의제출하겠다”고 밝혔다. 신 씨는 10일 윤 전 대통령 구속 직후 서울서부지법 난동 사태를 일으킨 배후가 누군지 조사해 달라며 성 전 행정관과 석동현 변호사 등 윤 전 대통령 변호인단, 국민의힘 윤상현 의원 등을 내란선동선전 등으로 국민권익위원회에 공익신고했다.
댓글 0