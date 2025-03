환자 없는데 사이렌 켜고 질주…차 들이받고 행인 덮친 사설구급차 (영상)

20대 A 씨가 몰던 사설 구급차가 SUV와 충돌한 뒤 인도로 돌진하고 있다. 채널A 영상 캡처

18일 채널A와 유튜브 채널 ‘한문철TV’등에 따르면, 지난 8일 오전 11시경 서울 상봉동에서 A 씨(20대)가 몰던 사설 구급차가 SUV와 충돌한 뒤 인도로 돌진했다.A 씨가 몰던 사설 구급차는 교차로에서 주행 중이던 SUV와 충돌한 뒤 인도로 돌진해 횡단보도 신호를 기다리던 70대 여성 B 씨를 덮쳤다. 구급차는 인근 상가를 부딪힌 뒤에야 멈춰 섰다.경찰 조사 결과 당시 A 씨는 사이렌을 켜고 응급 상황인 척 도로 위를 달렸는데 구급차에는 환자가 없었던 것으로 파악됐다.당시 C 씨가 한문철TV에 제공한 블랙박스 영상에 따르면 C 씨는 직진 신호를 받고 교차로를 통과하던 중 우측에서 사이렌을 키고 달려오는 구급차를 발견했다. 그는 이를 피하기 위해 운전대를 급히 틀었으나 구급차는 C 씨의 SUV를 들이받고 인도로 돌진해 B 씨를 덮쳤다.

C 씨는 “사이렌 소리를 인지한 건 추돌 직전이었다”며 “인지함과 동시에 핸들을 급히 틀었지만 이미 늦었다”고 상황을 설명했다.A 씨는 경찰 조사 과정에서 졸음운전을 했다고 주장한 것으로 알려졌다.경찰은 A 씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.