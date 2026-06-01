北, 5000t급 구축함 ‘최현호’ 실전 배치… 김정은 “해군 핵무장화… 매년 2척 건조”

북한이 5000t급 신형 구축함인 ‘최현호’를 실전 배치했다. 김정은 북한 국무위원장은 노동당 전원회의에서 “세계를 압도할 수준을 목표”로 핵무력 강화 의지를 밝힌 데 이어 23일 취역식에선 추가 함선 건조 구상을 선보이며 해군력 증강에 힘을 실었다. 북한은 올해까지 최현호급 구축함 3척을 건조할 예정이며 8000t급에 이어 1만 t급 전략유도탄순양함까지 만든다는 계획이다.
24일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 남포항에서 진행된 최현호 취역식 연설에서 “우리 함이 가장 완벽한 복합적인 작전전투 능력을 보유하였다는 만족한 결과를 얻었다”며 “우리 해군의 전투력은 상상을 초월하는 경이적인 것으로 될 것”이라고 밝혔다.
그러면서 김 위원장은 “해군이 연안 방어의 무력으로 존재하던 시기는 엄연한 과거”라며 “해군은 전략적 수단을 갖춘 군종으로 당당히 성장하고 있으며 해군의 핵무장화는 자기 이정을 정확히 밟아가고 있다”고 핵무력 중요성을 강조했다.
김 위원장은 “5개년 계획 기간에 1만 t급 순양함들을 포함하여 ‘최현’급 이상의 수상함을 매해 2척씩 무어내며(건조하며) 호위함들과 특수용도함선 건조, 수중 무기체계 개발 생산을 비롯하여 해군 전력 건설에 관한 제반 계획들을 정확히 집행해야 한다”고 말했다. 또 지난해 진수식 도중 좌초했다가 최근 성능 시험을 진행 중인 ‘강건호’도 곧 작전에 투입하겠다면서 “뒤따라 1만 t급 전략함선들도 연속 바다에 띄우려고 한다”고 했다.
양무진 북한대학원대 석좌교수는 “서해 분쟁 시에도 최현호를 필두로 대응하고 강건호와 향후 1만 t급 대형 함선 추가 양산, 대규모 해군기지 건설을 통해 해상에서도 본격적인 핵 투사 능력을 확장하겠다는 의도”라고 설명했다. 다만, “최현호가 다층적 공격으로부터 방어가 가능한 이지스함이라기보다는 각종 미사일을 가득 무장한 공격용 구축함이라는 점에서 현대전 전투 양상에서 얼마나 버틸 수 있을지는 분석이 좀 더 필요하다”고 지적했다.
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