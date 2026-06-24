‘당근’서 구한 청소 알바, 현관문 열자 흉기 꺼내들었다

남양주 아파트서 30대女 흉기 위협
중고 거래 플랫폼 ‘당근’에서 청소 아르바이트생을 구한다는 여성의 집으로 들어가 흉기로 위협한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
저항하자 도주…30대男 서울서 검거
24일 경기 남양주남부경찰서는 특수협박 혐의로 30대 남성을 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.
이 남성은 이날 정오경 남양주시 한 아파트에서 집 안에 있던 30대 여성을 흉기로 위협한 혐의를 받는다. 그는 여성이 저항하자 도주했다가 같은 날 오후 6시경 서울 광진구에서 검거됐다.
피해자는 중고 거래 앱 ‘당근’에 올린 청소 알바 구인 글에 지원한 이 남성에게 의심 없이 현관문을 열어준 것으로 파악됐다.
이 과정에서 피해자는 손목 부위에 부상을 입었으나 크게 다치진 않은 것으로 알려졌다. 돈이나 물건을 빼앗기지도 않은 것으로 전해졌다.
경찰은 남성이 피해자에게 강도나 성범죄를 목적으로 접근한 것인지 등 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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