靑 “노태악 사의 무겁게 받아들여…선관위, 엄정 후속조치 해야”

청와대는 5일 “노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 사무총장의 사의 표명을 무겁게 받아들인다”고 밝혔다. 노 위원장과 허 사무총장은 6·3 지방선거에서 발생한 ‘투표용지 부족 사태’의 책임을 지고 이날 사의를 표명했다.
청와대는 “선관위는 선거 과정에서 국민께 끼친 큰 우려에 대해 국민께서 납득할 수 있는 충분한 소명과 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다”고 강조했다.
이어 “선거 관리 전반에 대한 점검과 제도 개선 또한 책임 있게 조치해 국민 신뢰를 회복해야 할 것”이라고 덧붙였다.
앞서 지방선거 본투표 당일인 3일 일부 지역 투표소에서 투표용지가 부족해 용지를 송부받는 상황이 발생했다.
이와 관련해 노 위원장은 이날 “허 사무총장은 사무처의 수장으로서 이번 사태에 대한 책임을 지겠다고 사의를 표명했다”며 “이 모든 사태에 대한 책임을 통감하면서 저 역시 중앙선거관리위원장직에서 물러나겠다”고 밝혔다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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