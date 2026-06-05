北, 새 우라늄 농축시설 공개 “핵능력 2배로”

북한이 우라늄 농축시설로 추정되는 새 핵물질 생산시설을 4일 공개했다. 김정은 북한 국무위원장은 새로 가동한 생산시설을 직접 현지 지도하며 핵무력 강화 의지를 강조했다. 정부는 북한이 공개한 시설이 영변 내 새로운 핵시설일 가능성을 높게 보고 있다.
4일 북한 관영매체 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날(3일) 새로 조업한 핵물질 생산공장을 현지 지도했다. 김 위원장은 조업지표와 생산계획 등을 직접 확인한 뒤 “지난 5년간의 핵무력 강화 노정을 경과하며 무기급 핵물질 생산 능력은 종전의 2배를 능가하는 수준에 도달했다”고 평가했다. 그러면서 “국가 핵무력을 기하급수적으로 강화할 앞으로의 방대한 계획 실행의 순차와 그 담보를 확정했다”고 강조했다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 방북을 앞두고 핵보유국 지위를 확고히 하며 핵 능력을 과시하는 행보로 풀이된다.
북한은 핵시설의 위치와 규모에 대해선 밝히지 않았다. 정부는 지난해 영변 핵단지에서 새롭게 식별된 우라늄 농축시설일 가능성에 무게를 두고 있다. 다만 그동안 내부가 공개되지 않은 평안북도 구성 또는 ‘제4 지역’일 가능성도 있다. 북한의 우라늄 농축시설 소재지는 평북 영변과 평안남도 강선, 평북 구성 등 3곳으로 알려져 있다. 김 위원장의 핵물질 생산시설 방문이 공개된 것은 2024년 9월(강선 추정), 지난해 1월(영변 추정)에 이어 이번이 세 번째다.