국힘 “오염된 서울 선거 무효, 재선거해야” 與 “재투표는 안돼… 선관위 책임 물어야”

[6·3 지방선거]
국민의힘은 6·3 지방선거 본투표가 치러진 3일 서울 등 일부 지역에서 발생한 초유의 투표용지 부족 사태에 대해 서울시장 선거 무효를 주장하며 재선거를 요구했다. 더불어민주당은 “중앙선거관리위원회의 관리 부실에 대해 강력한 유감을 표한다”면서도 국민의힘의 재선거 요구에 대해선 “일고의 가치가 없다”고 일축했다.
국힘 “개표 중단을” 선관위 찾아 항의
국민의힘 장동혁 대표는 이날 오후 9시 반경 서울 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 “이미 서울시의 선거는 오염된 선거다. 오염된 선거는 무효”라며 “지금이라도 진상 파악이 이루어질 때까지 즉시 개표를 중단해야 한다”고 말했다. 장 대표는 투표용지 부족으로 유권자가 투표를 포기했을 가능성, 오후 6시 이후 투표한 유권자가 개표 방송의 영향을 받았을 가능성 등을 문제 삼았다. 이어 “막연히 선거 결과에 영향을 미치지 않았을 것이라는 이유로 이번 사건을 덮고 갈 일은 아니다”라며 “필요에 따라서 재선거를 실시해야 한다”고 주장했다. 또 “문제가 발생한 모든 지역에 대해 똑같이 개표 중단과 재선거가 있어야 한다”고 했다. 이후 장 대표는 경기 과천 중앙선관위 청사를 항의 방문해 개표 중단을 요구했다. 국민의힘은 선관위가 요구를 받아들이지 않을 경우 선거 무효 소송도 검토 중인 것으로 알려졌다.
국민의힘 송언석 원내대표도 “투표용지 부족으로 투표하지 못하는 전대미문의 사태가 발생했다”며 “공직선거법에 따라 선거를 연기할 것을 정식으로 요구한다”고 밝혔다. 개혁신당 이준석 대표 또한 “개표가 끝나 버리면 어떻게 처분할지에 대한 사후적 판단이 되기 때문에 그 자체로 문제가 된다”며 “개표를 우선 중지해야 한다”고 말했다.
민주당 조승래 총괄선거대책본부장은 기자들과 만나 “근본적으로 선관위가 왜 그랬는지는 진상조사가 필요하다. 투개표와 관계없이 확인하고 책임을 물어야 하는 상황”이라고 말했다. 다만 개표를 중단하고 재투표를 해야 한다는 국민의힘 주장에 대해선 “많은 시민들이 투표를 진행했고, 투표가 마감되고 봉인 절차를 거쳐 이송돼 개표가 진행 중”이라며 “(국민의힘이) 이 문제를 가지고 서울시 유권자 뜻을 불복하는 행태로 가지 않기를 바란다”고 했다.
이윤태 기자 oldsport@donga.com
허동준 기자 hungry@donga.com
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