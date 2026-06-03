장동혁 “노태악, 개표 중단은 중앙선관위 권한 아니라고 해”

중앙선관위원장 면담 결과 공개
국민의힘 장동혁 대표가 3일 “노태악 중앙선거관리위원장에게 개표 중단 요구했는데, ‘중앙선관위의 권한이 아니다’고 답했다”고 밝혔다. 장 대표는 또 “(노 위원장이 이 문제는) 서울시 선관위가 결정할 문제라고 했다”고 전했다.
“서울시 선관위가 결정할 문제라고”
장 대표는 이날 오후 경기 과천 중앙선거관리위원회를 방문해 노 위원장을 만나 면담한 뒤 나와 “밤 10시까지 투표했는데 출구조사 결과가 오후 6시에 발표됐다. 지금 개표 중단을 안 하면 다음 재선거에 분명히 영향을 미칠 것이라고 중앙선관위원장에 말하고 개표 중단을 요구했다”며 이같이 말했다.
그는 또 취재진을 향해 “이미 이와 유사한 사례에서 외국은 선거 무효표를 인정하고 재선거 실시한 예가 있다고 말씀드렸다”며 “기초, 광역 단체장, 교육감 등 어떤 후보에 어떤 영향을 미쳤는지 예측하기도 어렵다. 유권자의 참정권이 침해됐다면 당연히 선거 무효 사례”라고 강조했다.
앞서 청와대는 이날 벌어진 서울 일부 지역의 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 “선거관리위원회가 대응해야 할 문제”라고 밝혔다.
일각에서는 행정부 소속이 아닌 독립된 헌법기관인 중앙선관위에 청와대가 별도의 입장을 밝히는 것은 적절치 않다고 판단한 것이라는 분석도 나온다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0