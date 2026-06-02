李 “동일 사업장서 동일 사고 반복은 심각…추려서 보고하라”

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정치
李 “동일 사업장서 동일 사고 반복은 심각…추려서 보고하라”
동아일보
업데이트
2026-06-02 20:34
2026년 6월 2일 20시 34분
입력
2026-06-02 16:16
2026년 6월 2일 16시 16분
박훈상 기자
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