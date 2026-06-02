李 “동일 사업장서 동일 사고 반복은 심각…추려서 보고하라”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 2일 16시 16분

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한화에어로 폭발사고 관련 철저 조사 지시

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 발언을 하고 있다. 2026.6.2. 청와대사진기자단
이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 발언을 하고 있다. 2026.6.2. 청와대사진기자단