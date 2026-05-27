민주당·진보당, 경남도지사 후보 김경수로 단일화

국힘 박완수와 양자대결 구도로
6·3 지방선거 경남도지사 선거에 출마한 더불어민주당 김경수 후보와 진보당 전희영 후보가 27일 김 후보로 단일화하는 데 합의했다.
광역자치단체 단위에서 이뤄진 민주당과 진보당의 첫 단일화다. 사전투표(29~30일)를 이틀 앞두고 표 분산을 막기 위한 결정으로 풀이된다.
김 후보는 이날 경남도청에서 기자회견을 열고 “경남에서 내란에 반대하는 두 후보, 저와 전 후보가 단일화에 합의했다”고 밝혔다.
그는 “민주주의 회복과 국가 정상화를 염원하는 도민들의 뜻을 하나로 모은 경남 대통합 선거대책위원회를 꾸릴 수 있게 됐다는 점을 도민 여러분께 보고드린다”고 덧붙였다.
전 후보도 “도민들의 민생과 민주주의를 지키기 위해 진보당 경남도지사 후보직을 내려놓고, 김 후보와 조건 없는 단일화를 선언한다”고 말했다.
이어 “역사의 퇴행을 막고 경남의 미래를 지키기 위해 김 후보에게 압도적인 지지를 보내 달라”고 했다.
전 후보는 김 후보의 제안에 따라 김 후보 선대위 총괄선대위원장을 맡는다.
이번 단일화로 경남도지사 선거는 김 후보와 국민의힘 박완수 후보 간 양자 대결 구도로 치러질 전망이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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