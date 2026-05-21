女축구단 한국행 보도 안한 北, 승리 거두자 보도

북한 매체가 한국에서 열린 남북 여자축구 클럽대항전에서 내고향여자축구단이 한국의 수원FC 위민을 상대로 승리했다고 21일 보도했다. 남북 대결이 확정된 이후 북한 매체가 관련 소식을 전한 것은 이번이 처음이다.
조선중앙통신은 전날 경기 수원종합운동장에서 치러진 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 결과에 대해 “우리나라의 내고향팀은 한국의 수원팀을 2대1로 이기고 결승단계에 진출하게 됐다”고 밝혔다.
이어 “치열한 공방전이 벌어지는 속에 후반전에 들어와 먼저 실점을 당했지만 우리 선수들은 호상(상호) 간 협동을 강화하면서 완강한 공격을 들이댔다”며 최금옥, 김경영 선수가 득점했다고 전했다.
그러면서 “결승 경기는 23일에 진행하게 된다”고 덧붙였다.
북한 매체는 약 300자 분량의 단신으로 해당 소식을 전했다. 선수단의 방남을 특별하게 부각하지 않았으며, 남북 공동응원단의 응원 등 현장 분위기도 담지 않았다. 경기 장소도 수원종합운동장이라고 적지 않고 ‘한국’으로만 표현했다.
북한 주민들이 볼 수 있는 노동신문에도 같은 기사가 그대로 게재됐다. 노동신문은 빗속에서 경기를 뛰는 선수들의 사진을 함께 보도했다.
앞서 북한 매체는 선수단의 방남 사실이나 수원FC 위민과의 준결승전 개최 소식은 별도로 보도하지 않았다.
내고향은 23일 수원종합운동장에서 일본의 도쿄 베르디벨레자와 결승전을 치른다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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