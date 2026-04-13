김정은, 트럼프 보란듯 “中 대내외 정책 전적 지지”

김정은 북한 국무위원장이 방북한 왕이(王毅) 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장을 만나 “중국의 대내외 정책을 전적으로 지지한다”고 밝혔다. 다음 달 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 반미 연대를 강조하며 북-중 밀착을 과시하기 위한 의도로 풀이된다.
11일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 왕 부장을 접견해 “조중(북-중) 양국이 여러 급에서의 내왕(왕래)과 접촉을 보다 심화시키며 호상(상호) 지지와 협력을 강화해 나가는 것이 국제적인 현 지정학적 형세와 전망적인 두 나라 전략적 이익의 견지에서 중요하다”고 강조했다. 그러면서 “사회주의를 핵으로 하는 조중 친선 관계를 가장 귀중히 하고 최우선적으로 중시하며 더욱 공고 발전시켜 나가려는 것은 조선 노동당과 조선민주주의인민공화국 정부의 확고부동한 입장”이라며 “우리 당과 정부는 ‘하나의 중국’ 원칙에 입각해 나라의 영토완정을 실현하며 공평하고 정의로운 다극세계 건설을 위한 중국 당과 정부의 모든 대내외 정책을 전적으로 지지할 것”이라고 밝혔다.
김 위원장의 발언은 다음 달 중순으로 예정된 트럼프 대통령의 방중을 앞두고 북-중 결속을 재확인하기 위한 것으로 분석된다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “다음 달 미중 정상회담에서 한반도 문제가 다뤄질 가능성에 대비해 북한이 원하는 레드라인은 무엇일지, 미국이 대화를 원할 경우 북한의 조건과 중국의 역할을 조율했을 수 있다”고 했다.
김 위원장이 ‘하나의 중국’ 원칙을 강조한 것 역시 중국과의 반미 연대를 강조한 것으로 해석된다. 북한 조선중앙통신은 앞서 왕 부장이 최선희 북한 외무상을 만나 “미국을 비롯한 서방 세력의 가증되는 고립 압살 책동 속에서도 사회주의 건설에서의 새로운 성과를 냈다”고 말했다고 전하기도 했다.
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