北, 집속탄 장착한 단거리미사일 시험발사…“7㏊ 표적지역 초토화”

북한이 단거리탄도미사일(SRBM) ‘화성-11가’에 집속탄을 장착해 시험 발사를 진행했다고 9일 조선중앙통신이 밝혔다.
조선중앙통신은 “미사일총국 탄도미사일체계연구소와 전투부연구소는 전술탄도미사일 산포전투부(집속탄) 전투 적용성 및 새끼탄 위력 평가 시험을 진행했다”며 “지상대지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11가’형의 산포전투부로 6.5～7㏊(헥타르)의 표적 지역을 초강력 밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증했다”고 전했다. 7㏊는 약 7만㎡(2만1175평)로, 축구장 10개 정도를 합친 면적과 비슷하다.
이는 ‘북한판 이스칸데르’(KN-23) 미사일에 집속탄을 탑재해 표적 지역 타격 능력을 극대화하는 실험을 했다는 취지로 풀이된다. 집속탄은 한 개의 폭탄 속에 여러 개의 자탄(子彈·새끼 폭탄)이 들어가 있는 폭탄으로, 다수의 인명 살상을 목적으로 한다.
북한은 전날 오전 8시 50분경 원산 일대에서 동해로 최대 사거리 800㎞ 안팎의 KN-23 추정 미사일 2발을 약 240㎞ 발사한 것으로 알려졌는데, 5시간여가 지난 오후 2시 20분경 또다시 원산 일대에서 KN-23 추정 미사일을 700㎞ 거리로 추가 발사했다. 이에 앞서 7일에도 탄도미사일로 추정되는 발사체의 발사를 시도했으나 기술적인 문제 등으로 발사 직후 추락한 것으로 알려졌다.
조선중앙통신에 따르면 북한 국방과학원과 미사일총국은 지난 6~8일 집속탄 시험발사 이외에도 전자기무기체계 시험, 탄소섬유모의탄 살포 시험 등을 했다.
시험을 지도한 김정식 노동당 제1부부장은 “전자기무기와 탄소섬유탄은 여러 공간에서 각이한 군사적 수단들에 결합, 적용하게 되는 전략적 성격의 특수자산”이라고 말했다. 김정은 북한 국무위원장은 시험에 불참한 것으로 보인다. 조선중앙통신 보도에 김 위원장에 대한 언급은 없었다.
미사일총국 반항공(대공)무기체계연구국은 기동형 근거리 대공 미사일 종합체의 전투적 신뢰성을 검증하기 위한 시험도 진행했다.
아울러 조선중앙통신은 “저원가 재료를 도입한 발동기(엔진) 최대 작업 부하 시험을 위한 사격도 진행했다”고 전했다.
미사일총국은 “상기 시험들은 우리 무력발전에서 대단히 중요한 의의를 가지는 시험들”이라며 “무기 체계들을 부단히 개발 및 갱신하기 위한 총국과 산하 국방과학연구기관들의 정기적인 활동의 일환”이라고 밝혔다.
북한은 이번 각종 무기체계 시험 소식을 대외 매체인 조선중앙통신에만 공개하고, 일반 주민들이 볼 수 있는 노동당 기관지 노동신문으로는 보도하지 않았다.
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