부산 시민 2명중 1명… “부울경 행정통합 찬성”

[창간 106주년 여론조사]

“찬성” 49.0%… “반대” 14.2%

“공공기관 이전에 만족” 61.5%

1일 공개된 동아일보 여론조사에서 ‘부울경 행정통합에 대해 어떻게 생각하나’라는 질문에 ‘찬성한다’는 응답은 49.0%였다. ‘반대한다’는 응답(14.2%)보다 34.8%포인트 높게 나온 것. 찬성 응답은 정당 지지율과 관계없이 높았다. 더불어민주당 지지층은 56.5%가 찬성한다고 답했고 10.7%만 반대한다고 응답했다. 국민의힘 지지층은 48.3%가 찬성, 18.4%는 반대했다.지난해 이재명 정부 출범 이후 해수부가 세종에서 부산으로 이전한 가운데 ‘공공기관 이전에 대해 어떻게 평가하나’라는 질문에는 61.5%가 ‘만족한다’고 응답했다. ‘불만족한다’는 응답(9.7%) 대비 51.8%포인트 높은 수치다.

동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 3월 29~30일 서울에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 802명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 휴대전화 가상번호를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 8.6%.



동아일보가 여론조사 전문기관 리서치앤리서치에 의뢰해 3월 28~29일 부산에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 804명을 대상으로 조사. 무선 전화면접(100%) 방식으로 휴대전화 가상번호를 표본으로 실시. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 9.7%.