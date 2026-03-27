주한미군, ‘한미 핵-재래식 전력 통합’ 전담조직 신설

주한미군이 북한의 선제 핵 공격에 따른 한반도 유사시 미국의 핵무기와 한국의 재래식무기를 통합하는 핵·재래식 통합작전(CNI) 기획을 전담하는 조직을 신설했다. 주한미군은 핵 작전 및 기획, 운용 관련 병력 역시 확대 배치한 것으로 알려졌다.
26일 군 소식통에 따르면 주한미군은 ‘J10 전략통합요소(J10 Strategic Integration Element)’라는 이름의 조직을 지난해 6월부터 신설해 운용하고 있다. 기존에도 주한미군 기획참모부에 핵(미군)-재래식(한국군) 전력 통합 담당 조직이 있었지만 이번엔 이 조직을 별도 부서로 독립시키고 격상을 높이는 한편 인력도 늘린 것.
군 소식통은 “해당 조직은 2023년 4월 한미 정상이 ‘워싱턴 선언’을 발표하며 한미의 핵-재래식 전력 통합 운용 개념을 재차 강조한 만큼 이를 실행하기 위해 조직을 확대하며 신설된 것”이라고 밝혔다. 한미는 워싱턴 선언을 통해 “유사시 미국 핵 작전에 대한 한국 재래식 지원의 공동 실행 및 기획이 가능하도록 협력할 것”이라고 밝힌 바 있다. 이후 한미는 핵-재래식 통합 방안 등을 협의하기 위해 핵협의그룹(NCG)을 설립했다.
주한미군에 핵-재래식 통합 운용 방안의 기획 등을 전담할 조직이 신설된 것은 미국 정부가 북한의 핵 사용 위협을 그만큼 심각하게 본다는 방증이라는 분석이 나온다. 북한 김정은 국무위원장은 23일 최고인민회의에서 핵 보유의 정당성에 대해 강조하는 한편 “우리는 위협을 줄 수 있는 힘을 가지고 있다”며 핵 위협에 나선 바 있다.
또 다른 소식통은 “주한미군에 CNI 담당 조직이 신설된 것을 계기로 유사시 미국의 확장억제 제공에 더욱 속도가 붙을 것으로 기대된다”고 말했다.
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