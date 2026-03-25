대한행정사회, 한국보건복지인재원과 보건복지 분야 협력 본격화

대한행정사회(회장 윤승규)는 25일 대한행정사회 중앙교육연수원에서 한국보건복지인재원과 보건복지 및 바이오헬스 분야 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 대한행정사회가 국가 공공기관과 체결한 첫 번째 사례로, 행정사의 전문성을 공공 영역으로 확장하고 보건복지 분야 행정 서비스의 고도화를 목적으로 한다.
양 기관은 이번 협약을 통해 △보건의료 전문 행정사 교육과정 개발 및 운영 △의료기관 인허가 및 외국인 환자 유치 관련 실무교육 △보건복지 분야 전문성 강화를 위한 연수교육 △바이오헬스 산업 지원 및 행정 컨설팅 △디지털 헬스케어 및 규제 개선 관련 공동 연구 △해외 진출 지원 및 행정절차 표준화 △보건의료 서류 인증 및 번역 전문화 분야에서 협력을 추진한다.
대한행정사회 윤승규 회장은 “이번 협약은 국가 공공기관과 처음으로 협력체계를 구축했다는 점에 의의가 있다”며 “보건복지 및 바이오헬스 분야에서 행정사의 전문성을 강화하고 체계적인 행정 서비스를 제공하는 기반이 될 것”이라고 밝혔다.
한국보건복지인재원 관계자는 “양 기관의 협력을 통해 보건의료 분야 전문인력 양성과 산업 지원체계가 강화될 것으로 본다”고 전했다.
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