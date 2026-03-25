정청래 “억울한 컷오프 없어…부적격자 공천 배제와 구분해야”

정청래 더불어민주당 대표는 25일 6·3 지방선거 후보 컷오프(공천 배제)에 대해 “당에서 정한 부적격자에 해당해 예비후보 자격을 획득하지 못한 건 컷오프가 아니다”라고 말했다.
정 대표는 이날 충북 충주시 유네스코국제무예센터 국제회의장에서 열린 민생현장최고위원회의에서 “민주당은 정해진 시스템과 일정대로 한 치 오차 없이 지방선거 준비에 박차를 가하고 있다”며 이같이 말했다.
그는 “공약이면 공약. 공천이면 공천 소통이면 소통, 모든 면에서 빈틈없이 준비가 착착 잘 진행되고 있다”며 “우리 민주당은 누차 말씀드린 바와 같이 상향식 공천이다. 억울한 컷오프가 없고 낙하산 공천이 없다”고 강조했다.
그러면서 “당에서 정한 부적격자에 해당이 돼서 예비 후보 자격을 획득하지 못한 분은 컷오프가 아니다. 그것은 자격이 없어서 경선에 참여할 수 없는 것”이라며 “이것은 구분해야 한다”고 덧붙였다.
정 대표는 “상향 공천은 가장 민주적인 시스템의 공천이고, 그리고 당원이 참여하는 당원 주권 공천이다. 그리고 가장 빠른 공천이고, 가장 투명한 공천”이라며 “제가 알아본 바로는 서울에 있는 중앙당 앞에서 보통 선거철이면 벌어지는 삭발, 단식, 항의, 농성 이런 것이 거의 없다. 그것이 또한 목표”라고 했다.
이어 “누구나 다 경선에 참여할 수 있어서 가장 민주적인 절차를 거친 경선을 통해서 가장 경쟁력 있는 후보를 뽑아내자는 공천 혁명”이라며 “공천 혁명을 통해서 선거 승리 혁명을 반드시 이뤄내겠다”고 덧붙였다.
정 대표는 현역 국회의원들이 선거 지원에 참여하는 ‘반반지원단’을 구성하겠다고도 밝혔다. 국회의원들이 자신의 지역구와 자신이 지원 신청한 원외 지역위원회에서 절반씩 선거운동을 돕도록 하고, 실제 활동 여부를 점검하겠다는 구상이다.
그는 “실제로 선거운동을 하고 있는지, 며칠을 갔는지 한 번 가면 몇 시간을 활동했는지를 추적 체크를 다 하도록 하겠다”며 “그래서 소외되거나 불편함이 없도록 하겠다”고 말했다.
또 정 대표는 2차 종합특검이 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 수사 과정에서 이창수 전 서울중앙지검장이 담당 검사에게 관련 무죄 판례 검토를 지시한 정황을 포착했다는 보도를 언급했다.
그는 “정치검찰이 김건희 도이치모터스 주가 조작 사건을 무죄로 결론 내리기 위한 위해 사건을 꿰맞췄다는 강력한 증거가 나왔다”고 말했다. 그러면서 “이거는 발본색원해야 한다. 이건 또 하나의 죄”라며 “이런 검찰의 잘못된 악행을 반드시 바로잡아야 하겠다”고 강조했다.
아울러 중동발 위기 등으로 악화된 경제 상황과 관련해선 “모든 것은 골든타임이 중요하다. 신속한 추경을 하겠다”며 “타이밍이 곧 생존이다. 하루하루 피 마르는 심정으로 버티는 기업과 국민의 고통을 덜어드려야 한다”고 했다.
이어 “민생을 살리기 위한 추경의 골든타임을 놓치지 않겠다”며 “추경은 어려운 경제, 고달픈 민생의 산소호흡기와 같다. 정부에서 추경 편성이 돼 오면 역사상 가장 빠른 속도로 추경을 처리하겠다”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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