李 “‘전쟁 추경’ 속도가 중요…지방 우대 원칙 준수해야”

이재명 대통령이 19일 청와대에서 연 수석보좌관회의에서 미국-이란 전쟁의 여파로 에너지 수급 불안이 커지는 데 대해 “청와대와 모든 정부 부처는 경제 전시 상황이라는 점을 엄중한 자세로 가져주시기 바란다”고 했다.
최근 경기 남양주에서 발생한 스토킹 살해 사건에 대해선 “피해자의 긴급요청에도 불구하고 안이한 대응 때문에 끔찍한 범죄를 막지 못한 게 아닌가”라며 “경찰은 접수된 스토킹 신고를 신속하게 전수조사하라”고 지시했다.
이 대통령은 모두발언에서 “중동 전황의 불투명성이 확대되면서 원유와 일부 핵심 원자재에 대한 보다 적극적이고 장기적인 수급 관리 대책의 필요성이 커지고 있다”며 “이런 시기에 강훈식 대통령비서실장께서 아랍에미리트(UAE)를 방문해 원유 2400만 배럴을 확보하고 우리나라의 원유를 최우선적으로 공급하겠다는 약속을 이끌어 낸 것은 매우 큰 성과”라고 했다.
그러면서 이 대통령은 강 실장을 향해 “고생은 했지만 큰 성과가 있어서 다행”이라며 “표창이라도 하나 해드릴까”라고 말해 참석자 사이에서 웃음이 터졌다.
이 대통령은 “전쟁이 언제까지 지속될지 예단하기가 어려운 상황”이라며 “민생 전반에 대해서 선제적 조치가 필요하다”고 했다.
이 대통령은 “언제나 속도를 강조하지만 지금은 더 중요하게 됐다”며 “사실상 ‘전쟁 추경’이라고 할 이번 추경도 민생경제의 충격을 누르고 경기 회복의 동력을 계속 살려나갈 수 있는 방향으로 편성해야 할 것”이라고 했다.
이 대통령은 “위기가 어려운 분들에게 더 큰 충격을 주는 것처럼 중동 상황 장기화로 안 그래도 부진했던 지방경제가 더 큰 난관에 봉착하고 있다”며 “지방경제 침체가 가속화되면 수도권과 지방의 불균형이 확대되고 경제 전체의 효율성과 안정성도 떨어진다”고 했다.
이어 “지방 상권 활성화와 지방 기업의 공공 조달 우대, 지방 주도 연구개발(R&D) 체계 수립, 지방 관광 활성화 등 민생경제와 이에 덧붙여서 투자 연구 교육 전 분야에 걸쳐 지방 우선 원칙, 지방 우대 원칙을 철저하게 준수해 주시기 바란다”고 했다.
그러면서 “이번 추경 편성에 있어서도 이 같은 기준이 분명하게 적용될 수 있도록 노력해주시기 바란다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “스토킹 관련과 강력 범죄가 끊이지 않는다”며 “같은 비극이 재발하지 않도록 엄정하고 빈틈없는 제도 보완을 서둘러 주길 바란다”고 했다.
그러면서 “경찰은 (스토킹) 피해자 보호조치를 최대한 빠르게 취하도록 조치해 주시기 바란다”며 “제도의 미비 탓만 할 게 아니라 있는 제도라도 최대한 활용해 국민을 보호하는 게 정부의 책임”이라고 했다.
이 대통령은 21일 서울 광화문에서 열리는 BTS 컴백 공연과 관련해 “혼잡이 크게 예측이 되다 보니 질서유지를 위해 일정한 제약들이 가해지면서 불편함을 느끼는 국민이 계신 거 같다”며 “양자가 잘 조화될 수 있게 질서유지를 제대로 하되, 우리 국민의 불편함이 없도록 세심하게 챙겨주기 바란다”고 했다.
이 대통령은 “관광객이 계속 추가 유입될 것 같은데, 현장의 혼란과 불편을 줄이기 위한 적극적 대처가 필요하겠다”고도 했다. 그러면서 “우리도 외국에 나가보면 알지만 입국장의 모습이 그 나라의 첫인상을 좌우한다”며 “이번 기회에 공항 입국 서비스 전반을 종합적으로 살펴서 보완이 필요한 사항은 빠르게 개선하면 좋겠다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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