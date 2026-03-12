‘절윤’ 결의문 이틀만에 장동혁-오세훈 파열음… “吳, 출마 보이콧 할수도”

공관위 “서울시장 등 추가 접수”에
吳 “실천 없는 선언 그쳐선 안돼”
혁신 선대위-인적 쇄신 등 요구
수용 안되면 공천신청 거부 내비쳐
張 “결의문이 마지막 입장” 선그어
“결의문이 선언으로 그쳐서는 안 된다. 국민들이 기다리는 것은 가시적인 변화다. 지도부의 실천을 요청드린다.”(오세훈 서울시장)
“의원총회에서 밝힌 우리의 입장(결의문)이 마지막 입장이 돼야 한다. 더 이상의 논란은 지방선거 승리에 도움이 되지 않는다.”(국민의힘 장동혁 대표)
국민의힘이 긴급 의원총회를 통해 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문’을 발표한 지 이틀이 지난 11일 절윤 후속 조치를 두고 파열음을 냈다. 당내 소장·쇄신파와 친한(친한동훈)계가 결의문에 이어 실질적인 노선 변화를 위한 조치를 요구한 데 대해 장 대표가 선을 그은 것이다. 오 시장은 장 대표에게 절윤 실천을 요구하면서 12일로 연장된 서울시장 후보 공천 신청을 거부할 가능성을 내비쳤다.
● 張-吳 결의문 후속 조치 두고 충돌
공관위는 이날 오전 9시 40분경 서울시장, 충남도지사 후보에 대해 추가 접수를 하겠다고 밝혔다. 하지만 오 시장은 오전 9시 50분경 공천 신청 여부를 밝히는 대신 자신의 페이스북에 “의원총회에서 우리 당이 가야 할 길을 제시했다면 이제 그 길로 가는 실천의 주체는 당 지도부”라는 글을 올렸다. 9일 의원총회에서 혁신형 선거대책위원회 구성, 강성 노선을 답습하는 인사들에 대한 인적 쇄신, 친한계 징계 철회 등의 주문이 나온 만큼 장 대표가 결의문에 따른 후속 조치에 나서야 한다고 강조한 것이다.
오 시장 측은 이날 오전 당권파 김민수 최고위원이 장 대표와 송언석 원내대표가 ‘소주 회동’을 갖고 결의문에 대해 사전에 교감했다는 주장을 반박한 것에 대해 우려했다고 한다. 김 최고위원은 소셜네트워크서비스(SNS)에 “(사전 교감은) 사실이 아니다”라며 “(장 대표는) 2∼3주만 시간을 주시라(고 설득했다)”고 주장했다. 이어 “저와 장 대표는 ‘윤 어게인’의 다수는 자유민주주의와 법치를 수호하고, 이재명 정권을 견제하려는 많은 청년과 국민의 목소리라는 점을 강조했다”고 적었다.
장 대표는 오전 10시 반경 기자들과 만나 “당 지도부와 원내지도부는 여러 차례에 걸쳐 여러 협의를 했고, 의원총회를 해 결의문을 채택한 것”이라면서도 ‘인적 쇄신 등 후속 조치를 생각하는 게 있느냐’는 질문엔 즉답을 피했다.
당 지도부는 장 대표가 10일 윤석열 정부의 노동정책에 대한 반성의 뜻을 밝힌 것 등 이미 변화를 시작하고 있다는 입장이다. 장 대표는 이날 대한의사협회가 주최한 궐기대회 현장을 찾아 “윤석열 정부가 의료계 목소리를 충분히 챙겨 듣지 못하고 급하게 의료 개혁을 추진하다 결국 실패했다”며 “국민의힘이 이에 대해 반성하고 죄송하다는 말씀을 드린다”고 했다. 연이틀 윤석열 정부 정책에 대해 반성 메시지를 낸 것. 지도부 관계자는 “행동으로 계속해서 보여줄 것”이라고 강조했다.
● 吳 경선 불참 가능성 고개
정치권에선 결의문 후속 조치에 대한 입장 차가 현격한 만큼 결의문을 통해 봉합을 시도했던 당 내분이 다시 불거질 수 있다는 관측도 나온다.
오 시장 측은 혁신형 선대위 구성과 인적 쇄신이 필요하다고 보고 있다. 선대위 중심으로 지방선거를 치르고, 오 시장뿐 아니라 친한계 등 비당권파 공격에 앞장서 온 장예찬 여의도연구원 부원장과 박민영 미디어대변인 등에 대한 인사 조치가 필요하다는 것. 비당권파는 한동훈 전 대표를 제명시킨 윤민우 중앙윤리위원장 해촉, 강성보수 유튜버 고성국, 전한길 씨 등의 출당도 요구하고 있다.
반면 지도부는 혁신 선대위의 경우 “장 대표를 2선으로 물러나게 하려는 시도”라며 강한 거부감을 보이고 있다. 한 지도부 관계자는 “오 시장이 공천을 신청하지 않을 명분을 찾는 모습처럼 비친다”고 말했다. 야권 관계자는 “양측이 12일까지 꼬인 실타래를 풀지 못하면 초유의 현역 서울시장 출마 보이콧 사태로 비화할 수도 있다”며 “야권에는 최악의 시나리오”라고 우려했다.
댓글 0