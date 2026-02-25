김재섭 “정원오, 돌잡이 때 호미 잡았나”

김재섭 국민의힘 의원이 정원오 서울 성동구청장의 농지 의혹에 대해 “돌잔치 때 호미라도 잡았나”라고 비판했다. 아기 때 조부모로부터 농지를 물려 받았다는 해명을 비판한 것이다.
김 의원은 25일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “세상에 어느 투기꾼이 ‘저는 투기 목적으로 이 땅을 샀습니다’라고 말하고 다니겠는가. 모든 투기꾼에게도 각자의 사연은 있는 법이다”라며 정 구청장을 비판했다.
김 의원은 “정원오 구청장이 0세에 농지를 샀던 1968년에도 농지법 이전의 농지개혁법이 시행 중이었고, 이 법은 ‘자경 원칙’을 입법 취지로 두고 있었다. 이재명 대통령이 강조한 헌법 제121조 ‘경자유전의 원칙’은 시대를 관통하는 절대 원칙이며, 0세 아이가 영농 의사를 가지고 땅을 소유할 수는 없는 노릇이다”라고 했다.
앞서 이날 정 구청장은 국민의힘의 농지 투기 의혹에 대해 “본인 소유 농지는 조부모가 제가 태어났을 때쯤 55년도 더 이전(1968년, 1970년)에 매입한 것”이라며 “농사를 짓기 위해 매입한 땅으로 장손인 제 명의로 등록한 소규모 토지”라고 했다.
이어 “실제로 부모님이 쭉 농사를 짓던 땅”이라며 “1990년대부터는 도로가 없어 아예 농기계도 들어가지 못하는 이른바 맹지가 돼 더 이상 농사를 짓지 못한다”고 했다.
이에 김 의원은 “민주당은 농지법 위반 관련 의혹만 터지면 맹지라서, 다랭이논이라서, 혹은 팔리지 않아서 농사를 못 지었다고 변명한다”며 “맹지는 투기 실패의 결과일 뿐, 취득 과정에서의 불법과 부정 의혹은 사라지지 않는다”라고 했다.
이어 “대통령의 농지 전수조사 의지가 진심이라면, 0세 때부터 농지를 보유하며 50년 넘게 방치해 온 민주당 소속 구청장이 전수조사 1호 대상자가 되는 것은 당연한 수순”이라고 했다.
