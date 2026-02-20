오세훈 “보수는 특정인 방패 아냐”…‘절윤’ 거부 장동혁 비판

오세훈 서울시장이 10일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 출입기자단 신년 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 뉴시스

오 시장은 “보수의 외연을 확장해야 한다”고 했다. 그는 “넓지 못한 보수는 결코 공동체를 지키고 책임질 기회를 얻을 수 없다”며 “‘윤어게인’이라는 구호에 머무르는 정치로는 중도와 미래 세대를 설득할 수 없다”고 했다.