국힘, 의총서 “장동혁 단식으로 보수 결집…내부 총질 없어야”

국민의힘은 22일 장동혁 대표의 단식 중단 직후 의원총회를 열고 “내부에서 총질은 없어야 한다”고 뜻을 모았다고 밝혔다.
국민의힘 최수진 원내수석대변인은 이날 국회에서 의원총회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “의총에서 이제 더 이상 내홍은 하지 말고, 이를 계기로 보수가 결집해서 지방선거에서 승리하자는 의견이 주로 나왔다”고 말했다.
내홍과 관련해 ‘당원게시판 논란’으로 제명이 결정된 한동훈 전 대표에 대한 내용이 있었는지 묻는 말엔 “구체적으로 한 전 대표 이야기가 나오진 않았다”고 답했다.
이어 “이제는 내부에서 싸우고 총질하는 건 없어야 되지 않나, 장 대표의 단식을 계기로 보수가 집결했고 앞으로 우리는 대여 투쟁을 하는 것이 바람직하지 않나 이런 의견들이 많이 나왔다”고 전했다.
추후 의원들의 릴레이 단식 투쟁을 진행할 예정인지 묻는 말엔 “구체적인 제안은 나오지 않았다”며 “원내대표에게 일임하기로 정리됐다”고 설명했다. 이어 “월요일(26일)에 또 의총을 열어서 계속 투쟁하고 지방선거를 승리로 이끌기 위한 의원 총의를 모아갈 예정”이라고 부연했다.
최 수석대변인은 이석연 국민통합위원장 외에 여권 인사들이 단식 농성을 벌인 장 대표를 찾지 않은 것을 두고는 “비정하지 않으냐”라며 “제1야당의 당 대표가 목숨 걸고 하는 단식에 위로의 전화 한 통화나 방문 하나 없었다는 것은 냉혹한 정치의 현실을 보여주는 것”이라고 지적했다.
그는 홍익표 대통령정무수석비서관이 이날 기자들과 만나 ‘이재명 대통령이 빠른 시일 내 병문안을 가보라고 했다’고 말한 것에 대해선 “오려면 진작에 왔었어야 한다”며 “도대체 협치할 생각이 있는지 의심하지 않을 수 없다”고 비판했다.
한편 최 수석대변인은 더불어민주당 정청래 대표가 조국혁신당에 합당을 제안한 것과 관련해선 “장 대표가 단식을 통해 통일교와 공천 뇌물 특검에 대한 이야기를 하니, 그것에 대한 그들의 방어 수단이 아니었을까”라며 “의총에서 이런 워딩들이 나왔다”고 전했다.
그는 정 대표의 합당 제안 발표를 두고 일각에서 청와대와 ‘엇박자’를 내는 것 아니냐는 지적이 제기되는 동시에 민주당 내 반발이 이어지는 데 대해선 “실제로 엇박자가 나고 있다(고 본다)”며 “친명(친이재명)과 친청(친정청래)에 관한, 둘에 대한 싸움이 아니었을까 바라보는 시각이 충분히 있다”고 말했다.
이어 “아마도 청와대와 협의되지 않은 사안으로 보인다”며 “내부 엇박자가 났다, 내부 갈등이 아닐까 추측하고 있다”고 했다.
최 수석대변인은 여야가 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회를 오는 23일 열기로 최종 합의한 것과 관련해선 “청문회에서 명명백백하게 무엇을 잘못하고 있는지 (밝힐 것이고) 적절한 해명이 없을 경우 저희는 절대 반대”라고 밝혔다. 그러면서 “자격이 있는지 없는지 개인의 역량 평가뿐 아니라 다양한 ‘1일 1비리’가 계속 나왔던 것에 대해 소상히 밝혀서 결국 안 된다는 걸 입증할 예정”이라고 덧붙였다.
