‘대장동 항소 포기’ 반발한 검사장 4명, 법무연수원 좌천

‘대장동 항소 포기’에 반발하며 성명을 냈던 검찰 고위 인사들이 한직인 법무연수원으로 발령나며 사실상 좌천됐다.
법무부는 22일 대검검사급(검사장급) 검사 32명에 대한 신규 보임(7명) 및 전보(25명) 인사를 단행했다. 보임 일자는 27일이다.
이날 검사장 7명은 검찰 내 한직으로 분류되는 법무연수원 연구위원으로 발령됐다. 이중 박현준 서울북부지검장·박영빈 인천지검장·유도윤 울산지검장·정수진 제주지검장 등 4명은 지난해 11월 ‘대장동 항소 포기’ 사태에 반발해 경위 설명을 요구하는 성명서에 이름을 올렸던 이들이다.
신규 보임하는 검사장은 총 7명이다. 박진성 서울남부지검 2차장검사가 법무연수원 기획부장으로, 홍완희 대구지검 부부장검사는 대검찰청 마약·조직범죄부장으로 이동한다.
안성희 서울동부지검 차장검사, 장혜영 서울중앙지검 2차장검사는 각각 대검 마약·조직범죄부장, 공판송무부장, 과학수사부장으로, 정광수 대전지검 서산지청장, 조아라 법무부 법무심의관은 각각 대전고검 차장검사와 대구고검 차장검사로, 이정렬 인천지검 1차장검사는 전주지검장으로 승진 임명됐다.
법무부 검찰국장으로는 이응철 춘천지검장이, 기획조정실장으로는 차범준 대검찰청 공판송무부장이, 법무실장으로는 서정민 대전지검장이 전보 인사됐다. 대검 기획조정부장에는 박규형 대구고검 차장검사가, 형사부장에는 이만흠 의정부지검장이, 공공수사부장에는 최지석 법무부 기획조정실장이 임명됐다.
법무부는 이번 인사에 대해 “공소청 전환 등 검찰개혁 과제를 안정적으로 추진하고, 검찰 본연의 업무에 매진할 수 있도록 새로운 진용을 구축하기 위한 것”이라며 “업무 역량 및 전문성, 리더십, 내외부의 신망 등을 종합적으로 고려하여 형사·공판, 반부패·강력, 금융, 기획 등 다양한 전담 분야의 최우수 자원을 대검검사급 검사로 신규 보임했다”고 설명했다.
