‘대북 무인기’ 조사TF “민간인 용의자 1명 소환”

대북 무인기 진상을 조사 중인 군·경 합동조사 태스크포스(TF)가 민간인 용의자 1명을 특정해 조사 중이라고 밝혔다.
앞서 북한은 한국에서 날아온 무인기가 북한을 침범했다며 비난 성명을 냈고, 우리 군은 보유, 운용 중인 기종이 아니라고 해명한 바 있다. 이후 민간 소행 가능성을 조사해왔다.
경찰청은 16일 TF에서는 민간인 용의자 1명을 출석 요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다고 밝혔다.
앞서 북한 인민군 총참모부는 지난 10일 성명을 통해 한국 발 무인기가 북한 영공을 침입했다고 주장했다.
이에 이재명 대통령은 11일 “사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄”라며 군·경 합동수사팀의 신속하고 엄정한 수사를 지시했다.
이후 경찰청 국가수사본부는 12일 안보수사국장을 팀장으로 경찰 20여 명, 군 10여 명 등 30여 명 규모의 ‘군경합동조사 태스크포스(TF)’가 구성됐다고 밝혔다.
통일부는 이날 입장문을 내고 “남북 간 우발적인 군사적 충돌을 유발할 수 있는 중대사안과 관련하여 정부가 객관적인 사실관계 규명을 통해 합당한 조치를 취하는 것은 국민의 생명과 안전을 책임지는 국가의 당연한 책무”라고 강조했다.
그러면서 “이를 두고 ‘대북 저자세’, ‘북한 눈치를 보는 자충수’라고 주장하는 것은 국민의 건강한 상식을 무시하는 정치 공세로서, 불필요한 국민적 갈등을 조장하고 적법한 수사 절차를 심각하게 왜곡하고 폄훼하는 것”이라고 덧붙였다.
통일부는 “특히, 무인기 사건 수사가 우리 군의 작전권을 위축한다는 주장은 마치 남북 간 군사적 충돌도 불사하겠다는 무모하고 위험천만한 인식으로, 현재 일반이적죄 혐의로 사법부의 심판을 받고 있는 윤석열 정권의 ‘평양 무인기 침투’ 사건에 대한 반성이 결여된 무책임한 태도”라고 지적했다.
이어 “통일부는 신속한 군경합동조사를 통해 금번 무인기 사건의 진상을 조속히 규명함으로써 국민적 불안감과 의혹을 해소하고, 조사결과에 따라 관계당국이 그에 상응하는 후속조치를 속도감 있게 취해 나가길 기대한다”고 밝혔다.
