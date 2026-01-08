“이혜훈 장관 지명은 잘못” 42% vs “잘한 결정” 35%

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 8일 11시 36분

이혜훈 기획예산처 초대 장관 후보자가 6일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진 질의를 듣고 있다. 2026.1.6 뉴스1
이재명 대통령이 초대 기획예산처 장관 후보자로 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원을 지명한 것에 대해 부정 평가가 긍정 평가보다 더 높다는 여론조사 결과가 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 5∼7일 전국 만 18세 이상 1005명을 대상으로 실시해 8일 발표한 1월 2주 전국지표조사(NBS)에 따르면 이 후보자 지명이 ‘잘한 결정’이라는 긍정적 평가는 35%, ‘잘못한 결정’이라는 부정적 평가는 42%였다. 모름/무응답은 23%였다.

연령별로는 60세 이상, 지역별로는 대구/경북 거주, 지지 정당별로는 국민의힘 지지층, 이념 성향별로는 보수층에서 ‘부정적 평가’가 과반 이상을 차지했고, 반면 더불어민주당 지지층에서는 ‘긍정적 평가’가 51%로 과반을 차지했다.

이 대통령의 장관 후보자 지명 이후 국민의힘이 이 후보자를 제명한 것에 대해서는 ‘잘한 결정’이라는 긍정적 평가 35%, ‘잘못한 결정’이라는 부정적 평가가 46%로 부정적 평가가 더 높게 나타났다.

40, 50대, 광주/전라 거주자, 더불어민주당 및 조국혁신당 지지층, 진보층 및 중도층에서는 ‘부정적 평가’가 과반을 넘겼고, 국민의힘 지지층 및 보수층에서는 이 후보자의 제명에 대해 과반 이상이 긍정적으로 평가했다.

한편, 이 대통령의 장관 후보자 지명 이후 이 후보자에 대한 보좌진 갑질, 사적 심부름 논란, 부동산 투기 의혹 등 각종 논란이 끊이지 않고 있는 상태다.

송치훈 기자 sch53@donga.com
