조국혁신당 “與 내란전담재판부 설치법에 위헌 논란…대안 제시해야”

서왕진 조국혁신당 원내대표는 7일 더불어민주당이 추진하는 내란전담재판부 설치법과 관련해 “위헌 논란과 함께, 내란 세력이 빈틈을 파고들어 ‘재판 정지’라는 중대 상황을 만들 위험성이 있다”며 “함께 대안을 결정하자”고 했다.
서 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 “내란전담재판부 설치 필요성 자체에 찬성하지만 현재의 방식은 위헌 논란이 있다”며 이같이 말했다.
서 원내대표는 “민주당의 내란전담재판부법에 대해 법원행정처와 법무부가 이미 위헌 가능성을 제기했고 심지어 대통령실마저 ‘위헌 소지를 면밀하게 살펴야 한다’는 의견을 민주당에 전달했다고 한다”며 “민주당 일각에서도 문제 제기가 이어지고 각계에서 경고가 쏟아지는 상황이라면 민주당 지도부는 이를 충분히 살피고 숙고해야 한다”고 했다.
이어 ▲전담재판부 추천위원회를 그대로 두고 법무부 장관·헌법재판소 사무처장 추천권을 지우는 방안 ▲추천위를 구성하지 않고 대법원 규칙에 위임하는 방안 등 방향으로 내란전담재판부 법안 수정을 제안했다.
민주당이 추진하는 필리버스터 요건 강화 골자 ‘국회법 개정안’, 허위 조작 정보를 규제하는 ‘정보통신망법 개정안’ 등에 대한 수정·반대 입장도 밝혔다.
서 원내대표는 “필리버스터는 소수 의견을 보호하고 숙의민주주의를 작동시키는 제도적 장치로, 2012년 국회선진화법 차원에서 도입했다. 그런데 특별한 실익도 없이 법안의 정신만 훼손하는 개정안에 대해 조국혁신당은 반대한다”며 “허위 조작 정보를 규제하는 정보통신망법 개정안은 권력자에 대한 감시기능이 약화될 우려가 있다. 내일(8일) 과학기술정보방송통신위원회 법안심사소위원회에서 조국혁신당 개정안에 대한 조속한 검토를 요구한다”고 했다.
서 원내대표는 ‘조국혁신당의 입장이 반영되지 않은 법안이 국회 본회의에 상정될 경우 반대 표결을 할 것이냐’는 기자들의 질문에 오는 9일 국회 본회의가 열리고 10일부터 임시회가 열릴텐데 정당 간 협의는 법안 상정 당일 날도 시간이 있다. 이 부분에 대한 상당한 수정 가능성을 기대한다“고 했다.
