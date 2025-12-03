李 “국힘 예산안 합의 감사…기대 안했는데 깜짝 놀라”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 3일 11시 48분

이재명 대통령이 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 ‘빛의 혁명 1주년, 대통령 대국민 특별성명’ 발표를 마치고 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령은 3일 국회가 전날 내년도 예산안을 법정시한 내에 처리한 데 대해 “야당인 국민의힘 측이 합의 처리해 준 점에 대해 감사드린다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 12·3 비상계엄 1년을 맞아 ‘빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명’을 발표한 뒤 국정 운영 방향과 관련한 질문을 받고 이같이 답했다.

이어 “그게 정치의 일면이 아닐까 싶다”며 “치열하게 싸우더라도 할 일을 한다는 모범적인 모습을 보여줬다는 점에서 감사드린다”고 말했다.

이 대통령은 성명 발표 후 청와대 영빈관에서 열린 외신 기자회견에서도 “전혀 기대하지 않았는데 전날 예산안이 합의됐다는 소식을 듣고 깜짝 놀랐다”며 “하나의 발전적 측면이라고 생각한다. 신통하다”고 했다.

그러면서 “과거 민주 대 반민주 대결 구도의 관성에서 정치권이 완전히 벗어나지 못했다는 지적이 있는데, 전날 같은 일들이 하나씩 쌓이면 좋아지지 않겠느냐”며 “느리지만 조금씩 바뀌고 있다고 믿는다”고 강조했다.

이 대통령은 현행 정치 구조에 대해 “두 거대 정당이 국민의 다양한 정치적 스펙트럼을 충분히 반영하는 것은 근본적으로 불가능하다. (국민의) 모든 정치적 의사를 잘 반영하는 훌륭한 정당은 별로 없을 것”이라고 말했다.

이어 “제가 대통령 직책을 수행하면서도 제일 중요하게 여기는 것이 국민 통합과 대화 및 타협이다. 그런데 가끔 대화하려고 하면 시간 낭비라는 생각을 넘어 화가 날 때가 있다”며 “정치 발전 정도가 충분히 성숙하지 못한 것 아닌가 싶고, 노력을 더 해야 할 것 같다”고 했다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
