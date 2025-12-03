李 “국힘 예산안 합의 감사…기대 안했는데 깜짝 놀라”

이재명 대통령은 3일 국회가 전날 내년도 예산안을 법정시한 내에 처리한 데 대해 “야당인 국민의힘 측이 합의 처리해 준 점에 대해 감사드린다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 12·3 비상계엄 1년을 맞아 ‘빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명’을 발표한 뒤 국정 운영 방향과 관련한 질문을 받고 이같이 답했다.
이어 “그게 정치의 일면이 아닐까 싶다”며 “치열하게 싸우더라도 할 일을 한다는 모범적인 모습을 보여줬다는 점에서 감사드린다”고 말했다.
이 대통령은 성명 발표 후 청와대 영빈관에서 열린 외신 기자회견에서도 “전혀 기대하지 않았는데 전날 예산안이 합의됐다는 소식을 듣고 깜짝 놀랐다”며 “하나의 발전적 측면이라고 생각한다. 신통하다”고 했다.
그러면서 “과거 민주 대 반민주 대결 구도의 관성에서 정치권이 완전히 벗어나지 못했다는 지적이 있는데, 전날 같은 일들이 하나씩 쌓이면 좋아지지 않겠느냐”며 “느리지만 조금씩 바뀌고 있다고 믿는다”고 강조했다.
이 대통령은 현행 정치 구조에 대해 “두 거대 정당이 국민의 다양한 정치적 스펙트럼을 충분히 반영하는 것은 근본적으로 불가능하다. (국민의) 모든 정치적 의사를 잘 반영하는 훌륭한 정당은 별로 없을 것”이라고 말했다.
이어 “제가 대통령 직책을 수행하면서도 제일 중요하게 여기는 것이 국민 통합과 대화 및 타협이다. 그런데 가끔 대화하려고 하면 시간 낭비라는 생각을 넘어 화가 날 때가 있다”며 “정치 발전 정도가 충분히 성숙하지 못한 것 아닌가 싶고, 노력을 더 해야 할 것 같다”고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
