李 “계엄때 하나만 틀어졌어도 대한민국 지옥 떨어졌을 것”

이재명 대통령은 3일 12·3 비상계엄 1주년 특별성명에서 “감기 같은 사소한 질병을 1년씩 치료하면 무능한 것”이라며 “나라의 근본에 관한 (계엄사태) 문제는 철저하게 진상규명하고 책임을 묻고 재발 방지를 위한 합당한 대책을 반드시 세워야 한다”고 말했다.
이 대통령은 비상계엄이 중단된 과정에서 ‘우연’들이 겹쳤고 자칫 계엄이 성공했을 수도 있다고 했다. 이 대통령은 “국회로 향하는 헬기를 조기에 상공 진입을 허용했다면 결과는 바뀌었을 것”이라며 “파견된 계엄군들 중 단 한 사람이라도 개머리판을 휘둘렀다면, 실탄이라도 발사했다면 단 한 가지들의 우연이 빗겨나가기만 했어도 결국 대한민국은 지옥으로 떨어졌을 것”이라고 강조했다.
그는 “우리 국민의 치열한 힘으로 정말 하나님이 보우하사 (계엄을) 막아냈다”며 “시간이 걸리더라도 다시는 이런 위험을 우리 스스로 또는 후대들에게 겪게 해선 안 된다”고 했다. 이어 “조금 길고 조금 지치더라도 치료는 깨끗하게 해야한다”며 “가담자를 가혹하게 끝까지 엄벌하자는 취지가 아니다. 깊이 반성하고 재발 의지를 벗는다면 용서하고 화합하고 포용해야 한다”고 했다.
그러면서도 “그러나 숨겨놓고 적당히 넘어갈순 없다. 통합이 봉합을 의미하진 않는다”며 “적당히 미봉해놓고 해결된거 같으면 담에 또 재발하게 된다. 좀만 더 힘내주시고 더 도와주시고 더 견뎌주시길 바란다”고 말했다.
이 대통령은 12월 3일을 국민주권의 날로 정하는 것에 대해 “역사적 경험으로 후대들조차 영원히 기억하고 체험할 수 있도록 이날을 빛의 혁명이 시작된 날로, 국민주권이 실현된 날로 법정 공휴일로 정해서 국민이 최소한 1년에 한 번은 생활 속에서 회상하고 다짐할 수 있다고 하는게 중요하다”고 강조했다.
댓글 0